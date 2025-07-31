Алексей Соболев обозначил приоритеты крупнейшего министерства Украины и представил команду

В Украине создали мегаминистерство: экономика, окружающая среда и аграрная политика под одной крышей.

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Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев провел встречу с коллективами бывших Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, которые сейчас объединяются в единую структуру – Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба министерства 31 июля 2025 года.

Во время встречи Соболев обозначил ключевые приоритеты новосозданного министерства в сферах аграрной политики и охраны окружающей среды, а также представил заместителей, которые будут координировать работу по этим направлениям. «Мы объединяемся, чтобы работать быстрее и эффективнее. Решения теперь будут приниматься в одном месте, без лишней бюрократии. Но в то же время это большая ответственность – мы стали крупнейшим министерством в правительстве, с командой около 1500 человек. Президент Украины и премьер-министр Украины возлагают на нас большую ответственность, поэтому мы должны работать как единый организм», – подчеркнул Алексей Соболев.

Министр определил основные приоритеты деятельности нового министерства:

Евроинтеграция: ответственность за гармонизацию 40% украинского законодательства с нормами и стандартами ЕС, что охватывает 15 из 35 разделов переговоров.

Расширение экспортных рынков для украинской продукции, в частности аграрной.

Орошение и мелиорация, которые являются критически важными для южных регионов Украины в условиях климатических изменений и последствий войны.

Продолжение земельной реформы.

Дерегулирование и привлечение частного капитала и инвестиций.

Увеличение производства агропродукции с добавленной стоимостью.

Привлечение инвестиций в «зеленую» индустриализацию.

Внедрение проектов по переработке отходов.

Восстановление лесов и развитие рынка древесины через новые проекты.

Развитие сектора критических минералов и критически важных сырьевых материалов (CRMs).

Международное сотрудничество в добывающем секторе и взаимодействие с Американско-Украинским инвестфондом восстановления.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и ведение соответствующего Единого реестра.

Диджитализация геологических данных, переход на современные стандарты управления запасами и ресурсами, а также развитие геологоразведки.

Соболев представил своих заместителей, которые будут отвечать за ключевые направления работы министерства:

Тарас Высоцкий будет координировать сельское хозяйство, в частности евроинтеграцию (разделы 12 и 13 переговоров с ЕС), государственную поддержку растениеводства, животноводства, садоводства, семеноводства, работу Координационного совета по вопросам логистики в сельском хозяйстве, поддержку альтернативных источников энергии, агрострахование, а также вопросы водных ресурсов, мелиорации и орошения.

Денис Башлик будет отвечать за евроинтеграцию (раздел 11 переговоров с ЕС), развитие сельских территорий, земельные отношения, трансфер аграрных знаний и инноваций, реализацию программ сельского развития и привлечение поддержки в аграрный сектор.

Егор Перелыгин будет заниматься политикой в сфере недропользования, природных ресурсов, диджитализации геологической информации, развития критических минералов, программами реиндустриализации, ресурсной устойчивости экономики, а также международным сотрудничеством в добывающем секторе и взаимодействием с Американско-Украинским инвестфондом восстановления.

Виталий Киндратов будет отвечать за техническое регулирование, стандартизацию, метрологию, развитие индустриальных парков, инвестпроекты со значительными инвестициями, экономическую политику в сфере безопасности и обороны, государственный резерв, защиту критической инфраструктуры, внешнеэкономическую политику, торговую защиту, защиту экономических прав национальных производителей, экспортный контроль, а также проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и ведение Единого реестра.

Министр подчеркнул, что одной из ключевых задач является сохранение профессиональных команд с глубокой экспертизой в своих сферах. «Их опыт и знания должны стать фундаментом для построения эффективной структуры нового министерства», – отметил Соболев.

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