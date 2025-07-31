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Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 412 млрд грн

15:51, 31 июля 2025
Закон о надлежащем бюджетном финансировании Сил обороны на вооружение возвращен с подписью Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 412 млрд грн
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада увеличила расходы на оборону на 412 млрд грн.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон (законопроект №13573), который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на вооружение, а также выплаты воинам и семьям погибших героев.

«И сегодня еще есть очень важные решения. Это закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на вооружение, на дроны, на выплаты воинам и семьям наших воинов. Чрезвычайно важно. Только что тоже подписал, и это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все положенные выплаты семьям наших погибших героев», — сказал Зеленский в обращении 31 июля.

Кроме того, совместно с военным командованием было согласовано решение о дополнительных 15 днях отпуска для военнослужащих, «чтобы в августе это начало действовать».

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Верховная Рада Украины закон Владимир Зеленский

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