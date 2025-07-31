В Киеве раскрыли схему хищения почти 4 млн грн аграрных грантов

В Киеве руководитель фирмы и банкирша разыграли схему с грантом.

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Правоохранители раскрыли двух жителей Киева, которые присвоили почти 4 миллиона гривен грантовых средств, предназначенных для развития сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным следствия, руководитель организации, специализирующейся на смешанном сельском хозяйстве, подал в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины фиктивные документы через цифровой веб-ресурс, чтобы получить грант на создание и обустройство садового участка. При отчетности об использовании средств он пытался выдать старые насаждения за новые. В свою очередь, главный экономист одного из столичных банков составила сфальсифицированный отчет о выполнении условий гранта, что позволило скрыть растрату 3,8 млн грн государственных средств.

Оперативники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры провели расследование. В рамках досудебного расследования правоохранители провели осмотр участка с участием инженера-геодезиста, инженера по техническому надзору и представителя Института садоводства Национальной академии аграрных наук. Специалисты выявили многочисленные нарушения условий получения гранта, в частности по созданию новых насаждений и развитию садоводства.

Кроме того, полицейские провели обыски по месту жительства фигурантов и на территории агрофирмы, где осуществлялась хозяйственная деятельность. Во время обысков было изъято ряд вещественных доказательств, подтверждающих противоправную деятельность.

Директору предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества, находившегося в его ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная в особо крупных размерах). Работнице банка объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов).

В настоящее время продолжается следствие, в ходе которого правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможную причастность других лиц к схеме.

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