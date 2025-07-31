У Києві викрили схему розкрадання майже 4 млн грн аграрних грантів

У Києві керівник фірми та банкірка розіграли схему з грантом.

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Правоохоронці викрили двох мешканців Києва, які привласнили майже 4 мільйони гривень грантових коштів, призначених для розвитку сільського господарства. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

За даними слідства, керівник організації, що спеціалізується на змішаному сільському господарстві, подав до Міністерства аграрної політики та продовольства України фіктивні документи через цифровий вебресурс, щоб отримати грант на створення та облаштування садової ділянки. Під час звітування про використання коштів він намагався видати старі насадження за нові. У свою чергу, головний економіст одного зі столичних банків склала сфальсифікований звіт про виконання умов гранту, що дозволило приховати розтрату 3,8 млн грн державних коштів.

Оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури провели розслідування. У рамках досудового розслідування правоохоронці здійснили огляд ділянки за участю інженера-геодезиста, інженера з технічного нагляду та представника Інституту садівництва Національної академії аграрних наук. Спеціалісти виявили численні порушення умов отримання гранту, зокрема щодо створення нових насаджень і розвитку садівництва.

Крім того, поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігурантів і на території агрофірми, де здійснювалася господарська діяльність. Під час обшуків було вилучено низку речових доказів, що підтверджують протиправну діяльність.

Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах). Працівниці банку оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).

Наразі триває слідство, під час якого правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливу причетність інших осіб до схеми.

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