«Я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових» – заявив Зеленський.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що військові отримають 15 додаткових днів відпустки.

«Я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало» – вказав він.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13235.

Спочатку законопроект стосувався лише навчання військовослужбовців 18-25 років без відриву від служби. Власне, як писала «Судово-юридична газета», у такому вигляді його прийняли в першому читанні та готувалися прийняти в цілому.

Однак, 31 липня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки вирішив переглянути поправки ще раз – і вніс норми стосовно права на додаткову відпустку.

Як проаналізувало наше видання, у фінальній редакції законопроекту передбачаються також зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», які не пов’язані з питаннями освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом.

Зокрема, в пункті 18 статті 10-1 Закону пропонується встановити, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, крім надання частини щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів, надається ще й додаткова відпустка, визначена Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дозволу командира (начальника) військової частини.

Разом з тим, як зауважило Головне юридичне управління парламенту, ці поправки можуть спричинити плутанину на практиці.

Так, положеннями Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до якого відсилають норми щойно прийнятого закону, передбачено, що додаткова відпустка надається військовослужбовцям, яким надано статус учасника бойових дій, або статус з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни.

Проте зі змісту фінальної редакції законопроекту не вбачається, що додаткова відпустка, визначена Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається лише тим, хто має відповідний статус.

Отже, можуть виникнути питання, хто матиме право на таку відпустку.

Разом з тим, новий закон дає можливість командиру (начальнику) військової частини на свій розсуд приймати рішення кому і коли надати відповідну відпустку.

Також Президент повідомив, що вже підписав свій законопроект про НАБУ і САП.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.