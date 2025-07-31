Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – Верховна Рада прийняла закон

Військовослужбовці зможуть отримати додаткову відпустку з дозволу командира військової частини – парламент прийняв закон в цілому.

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Військовослужбовці зможуть розраховувати на додаткову відпустку, якщо відповідний дозвіл надасть командир військової частини. Як проаналізувала «Судово-юридична газета», відповідні норми неочікувано з’явилися у законопроекті 13235, який спочатку стосувався лише навчання молодих військових без відриву від служби.

Так, Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13235 щодо питань освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації.

Спочатку законопроект стосувався лише навчання військовослужбовців 18-25 років без відриву від служби. Власне, як писала «Судово-юридична газета», у такому вигляді його прийняли в першому читанні та готувалися прийняти в цілому.

Однак, 31 липня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки вирішив переглянути поправки ще раз – і вніс норми стосовно права на додаткову відпустку.

Як проаналізувало наше видання, у фінальній редакції законопроекту передбачаються також зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», які не пов’язані з питаннями освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом.

Зокрема, в пункті 18 статті 10-1 Закону пропонується встановити, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, крім надання частини щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів, надається ще й додаткова відпустка, визначена Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дозволу командира (начальника) військової частини.

Разом з тим, як зауважило Головне юридичне управління парламенту, ці поправки можуть спричинити плутанину на практиці.

Так, положеннями Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до якого відсилають норми щойно прийнятого закону, передбачено, що додаткова відпустка надається військовослужбовцям, яким надано статус учасника бойових дій, або статус з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни.

Проте зі змісту фінальної редакції законопроекту не вбачається, що додаткова відпустка, визначена Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається лише тим, хто має відповідний статус.

Отже, можуть виникнути питання, хто матиме право на таку відпустку.

Разом з тим, новий закон дає можливість командиру (начальнику) військової частини на свій розсуд приймати рішення кому і коли надати відповідну відпустку.

Отже, абзаци перший і другий п. 18 статті 10-1 будуть викладені в такій редакції.

«Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, крім військовослужбовців, які проходять базову військову службу, надається частина щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, додаткова відпустка, визначена Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дозволу командира (начальника) військової частини, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів.

Кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Щорічна основна відпустка, зазначена в абзаці першому цього пункту, надається частинами протягом календарного року, за умови що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів та одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. Надання основної безперервної частини щорічної основної відпустки тривалістю 15 календарних днів є обов’язковим. Така відпустка може не надаватися виключно за бажанням військовослужбовця».

Автор: Наталя Мамченко

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