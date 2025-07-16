Військовослужбовці 18-25 років зможуть навчатися без відриву від служби – депутати розглянуть законопроект

Народні депутати розглянуть в цілому законопроект, яким пропонується дозволити військовослужбовцям до 25 років навчатися без відриву від служби.

Фото: kpi.kharkov.ua

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Верховна Рада готується ухвалити в цілому як закон законопроект 13235 щодо питань освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації.

Так, Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» доповнять нормою, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти та які навчаються у закладах вищої або фахової передвищої освіти для здобуття відповідного рівня освіти, крім вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, надається відпустка у зв'язку з навчанням, передбачена статтею 15 Закону «Про відпустки».

У статті 13 буде передбачено, що військовослужбовці мають право на навчання (у тому числі на здобуття післядипломної освіти та підвищення кваліфікації) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, закладах фахової передвищої військової освіти, інших закладах вищої освіти.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, дозволяється навчатися в інших закладах вищої освіти без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їх навчання для здобуття попереднього ступеня вищої освіти.

Іншим категоріям військовослужбовців (у тому числі військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти), крім військовослужбовців, які проходять базову військову службу, військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, та військову службу за призовом осіб офіцерського складу, дозволяється навчатися в інших закладах вищої освіти без відриву від служби в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

У статті 46 Закону «Про вищу освіту» встановлять, що здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, або здобувачам вищої освіти віком від 18 до 25 років, які прийняті на військову службу за контрактом, гарантуються збереження місця навчання, а також виплата стипендії після поновлення на навчання. Положення цього абзацу застосовується до здобувачів вищої освіти віком від 18 до 25 років, які прийняті на військову службу за контрактом, також у разі, якщо на момент припинення (закінчення) контракту про проходження військової служби їхній вік становив 25 років.

В статті 53 Закону «Про освіту» буде передбачено право здобувачів освіти на збереження місця навчання на період проходження базової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, громадянам віком від 18 до 25 років, які прийняті на військову службу за контрактом. Положення цього абзацу будуть застосовуватися до громадян віком від 18 до 25 років, які прийняті на військову службу за контрактом, також у разі, якщо на момент припинення (закінчення) контракту про проходження військової служби їхній вік становив 25 років.

У Законі «Про фахову передвищу освіту» встановлюється, що здобувачам фахової передвищої освіти, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, а також громадянам віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом, укладеним відповідно до абзацу 4 ч. 3 статті 23 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» строком на один рік, або прийняті на військову службу за контрактом у разі оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану, гарантуються збереження місця навчання та стипендії.

Також такі здобувачі освіти матимуть право на збереження місця навчання на період проходження базової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або військової служби за контрактом для громадян віком від 18 до 25 років. Положення цього пункту застосовуються до громадян віком від 18 до 25 років, які прийняті на військову службу за контрактом, також у разі, якщо на момент припинення (закінчення) контракту про проходження військової служби їхній вік становив 25 років.

Відповідно, у статті 39 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» буде передбачено, що громадяни України, які проходять базову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також громадяни віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом, укладеним відповідно до абзацу четвертого ч. 3 статті 23 цього Закону строком на один рік, користуються гарантіями, передбаченими ч. 3 статті 119 Кодексу законів про працю, а також ч. 1 статті 53 і ч. 2 статті 57 Закону «Про освіту», ч. 2 статті 44, ч. 1 статті 54 і ч. 3 статті 63 Закону «Про фахову передвищу освіту», ч. 2 статті 46 Закону «Про вищу освіту».

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський раніше підписав указ №396/2025, яким надається можливість військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, здобувати вищу освіту без відриву від військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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