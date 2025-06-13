Зеленський підписав зміни, які дозволяють військовослужбовцям 18-25 років отримувати вищу освіту без відриву від служби

Однак навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов'язків за займаною посадою.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ №396/2025, яким надається можливість військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, здобувати вищу освіту без відриву від військової служби.

Відповідні зміни внесені його Указом до пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Відповідно до змін, військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, військовослужбовці віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період, та особи офіцерського складу (крім військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які здобули вищу освіту за державним замовленням та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, для поглиблення професійних знань і здобуття вищої освіти можуть навчатися без відриву від військової служби у закладах вищої освіти з дозволу командира – від командира з'єднання і вище, який надається на підставі рапорту військовослужбовців та оголошується наказом командира (начальника) військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу.

Навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов'язків за займаною посадою.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», чоловіки від 18 до 25 років, яких мобілізували, або ж які підписали контракт на військову службу, зможуть отримати право на навчання у закладах освіти без відриву від служби. Відповідний законопроект Кабміну 13235 Верховна Рада 4 червня прийняла у першому читанні.

Як зазначено, законопроект розроблено Міноборони для «підвищення мотиваційних чинників залучення на військову служб громадян віком від 18 до 25 років».

Наразі цей законопроект готується до другого читання, втім, вже внесені відповідні зміни до Положення.

Автор: Наталя Мамченко

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