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Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року

14:47, 13 червня 2025
Рада ЄС вирішила, що тимчасовий захист для українців буде продовжено до 4 березня 2027 року, а після його завершення громадяни України повинні мати можливість або залишитися в країні перебування в новому статусі, або повернутися додому.
Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року
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У п’ятницю, 13 червня, Рада ЄС у Люксембурзі прийняла політичне рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також обговорила рекомендації про дії після закінчення тимчасового захисту. Про це повідомив офіційний сайт Ради ЄС.

«Поки Росія продовжує тероризувати українських цивільних безрозбірливими авіаударами, ЄС продовжує демонструвати солідарність з українським народом. Ми й надалі надаватимемо захист мільйонам українських біженців ще на один рік. Польське головування також ініціювало обговорення стратегії поетапного припинення тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. У найближчому майбутньому ми працюватимемо над спільними, загальноєвропейськими рішеннями в цій сфері, зокрема в контексті повернень до України», - заявив Томаш Сємоняк, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі

Рада ЄС вирішила, що тимчасовий захист для українців буде продовжено до 4 березня 2027 року, а після його завершення громадяни України повинні мати можливість або залишитися в країні перебування в новому статусі, або повернутися додому.

«Окрім продовження тимчасового захисту, держави-члени обговорюють рекомендацію Ради щодо підготовки до скоординованого виходу з тимчасового захисту (стратегії виходу з тимчасового захисту). У рекомендації буде розглядатися питання переходу до інших законних (резидентських) статусів, підготовки до поступового повернення в Україну та посилення інформування про наявні варіанти», - йдеться у заяві Ради ЄС.

Остаточно рішення про продовження тимчасового захисту має бути формально затверджене протягом кількох тижнів, після узгодження технічних деталей.

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