Совет ЕС поддержал продление временной защиты для украинцев до марта 2027 года

Совет ЕС принял решение, что временная защита для украинцев будет продлена до 4 марта 2027 года, а после ее завершения граждане Украины должны иметь возможность либо остаться в стране пребывания в новом статусе, либо вернуться домой.

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В пятницу, 13 июня, Совет ЕС в Люксембурге принял политическое решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинцев до 4 марта 2027 года, а также обсудил рекомендации по действиям после окончания временной защиты. Об этом сообщил официальный сайт Совета ЕС.

«Пока Россия продолжает терроризировать украинских граждан беспорядочными авиаударами, ЕС продолжает демонстрировать солидарность с украинским народом. Мы и дальше будем предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще на один год. Польское председательство также инициировало обсуждение стратегии поэтапного прекращения временной защиты после достижения справедливого мира. В ближайшем будущем мы будем работать над совместными, общеевропейскими решениями в этой сфере, в частности в контексте возвращений в Украину», — заявил Томаш Семоняк, министр внутренних дел и администрации Польши.

Совет ЕС решил, что временная защита для украинцев будет продлена до 4 марта 2027 года, а после ее окончания граждане Украины должны иметь возможность либо остаться в стране пребывания в новом статусе, либо вернуться домой.

«Помимо продления временной защиты, государства-члены обсуждают рекомендацию Совета относительно подготовки к скоординированному выходу из временной защиты (стратегии выхода из временной защиты). В рекомендации будет рассматриваться вопрос перехода к другим законным (резидентским) статусам, подготовки к постепенному возвращению в Украину и усиления информирования о доступных вариантах», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Окончательное решение о продлении временной защиты должно быть формально утверждено в течение нескольких недель после согласования технических деталей.

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