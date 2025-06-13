«Я видел, как люди умирали на моих глазах», – единственный выживший рассказал, как спасся в авиакатастрофе Air India

Единственным выжившим в самолете Air India, который разбился в Индии, является Вишвашкумар Рамеш.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 242 пассажира и члены экипажа. Из них 169 — граждане Индии, 53 — граждане Великобритании, 1 — гражданин Канады и 7 — граждане Португалии. В результате авиакатастрофы удалось выжить только одному пассажиру - это гражданин Великобритании Вишвашкумар Рамеш.

The Guardian пишет, что британец Вишвашкумар Рамеш, который выжил в катастрофе самолета Air India, поделился жуткими воспоминаниями о трагедии, унесшей жизни 241 человека.

40-летний Рамеш, находясь на больничной койке, рассказал, что после взлета самолет «будто застрял в воздухе». «Мне удалось расстегнуть ремень безопасности, использовал ногу, чтобы пробить через это отверстие и выползти. Не знаю, как я выжил», - сказал он. «Я видел, как люди умирают на моих глазах - стюардессы, и два человека, которых я видел рядом со мной... Я вышел из обломков», - добавил он.

Катастрофа, произошедшая 12 июня 2025 года, унесла жизни по меньшей мере пяти студентов медицинского колледжа, еще около 50 человек получили ранения. Есть опасения, что количество жертв на земле может возрасти. Среди погибших - британская пара Фионгал и Джейми Гринлоу-Мик, которые руководили духовным центром, а также семья из Глостера: Акил Нанабава, его жена Ханна и их четырехлетняя дочь Сара. Мэр Веленсборо Радж Мишра сообщил о гибели местных жителей Ракса Модхи, его сына Рудры и госпожи К. Мистри, призвав общину к единству.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил место трагедии 13 июня и пообщался с Рамешем в больнице. Генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон также прибыл на место катастрофы, но избегал комментариев для прессы.

По данным СМИ, Самолет Boeing 787 Dreamliner, следовавший из Пхукета в Дели, врезался в здание медицинского колледжа в Индии и взорвался, став одной из самых трагических авиакатастроф с участием британских граждан.

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