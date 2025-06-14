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Украинцам объяснили, возможно ли оформить больничный по уходу за взрослым человеком

11:51, 14 июня 2025
Пенсионный фонд разъяснил вопрос оформления больничного по уходу за взрослым человеком.
Украинцам объяснили, возможно ли оформить больничный по уходу за взрослым человеком
Фото: oblpon.uz.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, возможно ли оформление больничного по уходу за взрослым человеком.

Основанием для назначения помощи по временной нетрудоспособности является сформированный на основе медицинского заключения листок нетрудоспособности (статья 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Порядком формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава от 01.06.2021 № 1066, предусмотрено, что в случае необходимости ухода за пациентом в возрасте от 14 лет его лечащим врачом формируется медицинское заключение категории «Уход за больным членом семьи» на лицо, которое будет осуществлять такой уход.

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