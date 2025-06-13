Практика судов
  1. В Украине

Центральное управление защиты прав военнослужащих обработало более 5 тысяч обращений в 2024-2025 годах

21:25, 13 июня 2025
ЦУЗПВ в 2024-2025 годах: рассмотренных 5 тысяч обращений и 2 тысячи восстановленных прав военных.
Центральное управление защиты прав военнослужащих обработало более 5 тысяч обращений в 2024-2025 годах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральное управление защиты прав военнослужащих (ЦУЗПВ) в 2024-2025 годах рассмотрело более 5 тысяч обращений, в том числе 2 340 в 2024 году и 2 734 за первое полугодие 2025 года. Благодаря принятым мерам удалось восстановить права 2 038 военнослужащих и членов их семей, из них 1 037 - в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Рост количества обращений свидетельствует о повышении доверия к ЦУЗПИ и насущной потребности военных в квалифицированной правовой поддержке. В случаях выявления признаков уголовных преступлений управление передало в Государственное бюро расследований 45 сообщений: 19 в 2024 году и 26 в 2025 году.

Кроме того, ЦУЗПВ провело 32 проверки соблюдения прав военнослужащих: 11 в 2024 году и 21 в 2025 году. Офицеры управления также разработали проект Закона Украины «О военном омбудсмене», который Президент Украины подал в Верховную Раду как неотложный. Законопроект прошел первое чтение 3 июня 2025 года.

«Задача нашего управления не только оказывать профессиональную помощь тем, кто обращается за защитой, но и внедрять системные изменения, в том числе в законодательство, чтобы нарушения не повторялись, а те, что произошли - получили надлежащую правовую оценку», - отметил начальник ЦУЗПВ полковник Руслан Цыганков.

ЦУЗПВ продолжает оказывать правовую поддержку защитникам и защитницам Украины. Для подачи обращений необходимо отправить письмо на электронную почту [email protected], указав:

  • ФИО заявителя (или название учреждения, действующего в интересах военнослужащего или его семьи);
  • Контактные данные для обратной связи;
  • Суть вопроса и конкретное требование;
  • Документы, подтверждающие полномочия заявителя (при подаче обращения другим лицом);
  • Доказательства нарушения (при наличии).

Анонимные обращения не рассматриваются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дети без обязательных прививок не смогут посещать образовательные учреждения, а больные инфекционными болезнями должны будут выполнять требования медработников – Кабмин внес законопроект

Если совершеннолетнее лицо или законные представители несовершеннолетнего лица, которое должно быть вакцинировано, отказываются от обязательных профилактических прививок, медицинский работник должен взять у них соответствующее подтверждение об отказе, а в случае нежелания предоставить такое подтверждение – составить акт.

Совет адвокатов Украины обратился к председателю ВСП Григорию Усику из-за задержки в формировании Конкурсной комиссии ВККС

Высший совет правосудия не опубликовал обязательное объявление об отборе кандидатов в газете «Голос Украины» и на официальном веб-сайте ВСП, а также не направил письменное уведомление Совету адвокатов, как того требует закон.

Верховный Суд частично возобновил прием процессуальных документов, но электронный суд еще не работает

Кассационные гражданский и уголовный суды, Большая Палата пока не принимают и не распределяют дела через систему электронного судопроизводства — о возобновлении работы электронного суда в Верховном Суде сообщат дополнительно.

Председатель Службы судебной охраны решил уволиться с должности

Павел Малыхин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Зеленский подписал изменения, позволяющие военнослужащим 18-25 лет получать высшее образование без отрыва от службы

Однако обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду