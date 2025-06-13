Центральное управление защиты прав военнослужащих обработало более 5 тысяч обращений в 2024-2025 годах

ЦУЗПВ в 2024-2025 годах: рассмотренных 5 тысяч обращений и 2 тысячи восстановленных прав военных.

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Центральное управление защиты прав военнослужащих (ЦУЗПВ) в 2024-2025 годах рассмотрело более 5 тысяч обращений, в том числе 2 340 в 2024 году и 2 734 за первое полугодие 2025 года. Благодаря принятым мерам удалось восстановить права 2 038 военнослужащих и членов их семей, из них 1 037 - в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Рост количества обращений свидетельствует о повышении доверия к ЦУЗПИ и насущной потребности военных в квалифицированной правовой поддержке. В случаях выявления признаков уголовных преступлений управление передало в Государственное бюро расследований 45 сообщений: 19 в 2024 году и 26 в 2025 году.

Кроме того, ЦУЗПВ провело 32 проверки соблюдения прав военнослужащих: 11 в 2024 году и 21 в 2025 году. Офицеры управления также разработали проект Закона Украины «О военном омбудсмене», который Президент Украины подал в Верховную Раду как неотложный. Законопроект прошел первое чтение 3 июня 2025 года.

«Задача нашего управления не только оказывать профессиональную помощь тем, кто обращается за защитой, но и внедрять системные изменения, в том числе в законодательство, чтобы нарушения не повторялись, а те, что произошли - получили надлежащую правовую оценку», - отметил начальник ЦУЗПВ полковник Руслан Цыганков.

ЦУЗПВ продолжает оказывать правовую поддержку защитникам и защитницам Украины. Для подачи обращений необходимо отправить письмо на электронную почту [email protected], указав:

ФИО заявителя (или название учреждения, действующего в интересах военнослужащего или его семьи);

Контактные данные для обратной связи;

Суть вопроса и конкретное требование;

Документы, подтверждающие полномочия заявителя (при подаче обращения другим лицом);

Доказательства нарушения (при наличии).

Анонимные обращения не рассматриваются.

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