Центральне управління захисту прав військовослужбовців опрацювало понад 5 тисяч звернень у 2024-2025 роках

ЦУЗПВ у 2024-2025 роках: розглянутих 5 тисяч звернень і 2 тисячі поновлених прав військових.

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Центральне управління захисту прав військовослужбовців (ЦУЗПВ) у 2024-2025 роках розглянуло понад 5 тисяч звернень, зокрема 2 340 у 2024 році та 2 734 за перше півріччя 2025 року. Завдяки вжитим заходам вдалося поновити права 2 038 військовослужбовців та членів їхніх сімей, з них 1 037 — у 2025 році. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зростання кількості звернень свідчить про підвищення довіри до ЦУЗПВ та нагальну потребу військових у кваліфікованій правовій підтримці. У випадках виявлення ознак кримінальних правопорушень управління передало до Державного бюро розслідувань 45 повідомлень: 19 у 2024 році та 26 у 2025 році.

Крім того, ЦУЗПВ провело 32 перевірки дотримання прав військовослужбовців: 11 у 2024 році та 21 у 2025 році. Офіцери управління також розробили проєкт Закону України «Про військового омбудсмана», який Президент України подав до Верховної Ради як невідкладний. Законопроєкт пройшов перше читання 3 червня 2025 року.

«Завдання нашого управління не лише надавати фахову допомогу тим, хто звертається за захистом, а й впроваджувати системні зміни, у тому числі в законодавство, щоб порушення не повторювалися, а ті, що сталися – отримали належну правову оцінку», — наголосив начальник ЦУЗПВ полковник Руслан Циганков.

ЦУЗПВ продовжує надавати правову підтримку захисникам і захисницям України. Для подання звернень необхідно надіслати лист на електронну пошту [email protected], вказавши:

ПІБ заявника (або назву установи, що діє в інтересах військовослужбовця чи його сім’ї);

Контактні дані для зворотного зв’язку;

Суть питання та конкретну вимогу;

Документи, що підтверджують повноваження заявника (за подання звернення іншою особою);

Докази порушення (за наявності).

Анонімні звернення не розглядаються.

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