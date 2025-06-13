В ЄС черговий корупційний скандал: прем'єр-міністр Іспанії Санчес визнав «відкати» у своїй партії, але відмовився піти у відставку

В ЄС – постійні корупційні скандали, але європейські лідери не поспішають реагувати.

Фото: uecdn.es

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Корупція, непрозорість і безкарність підточують систему управління ЄС. Великий матеріал про це під назвою «Як ЄС завжди виходить сухим із води» раніше публікувало Politico.

У матеріалі йдеться про корупційний скандал «Pfizergate», пов’язаний із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, хабарництво в структурах Євросоюзу після скандалу з китайським технологічним гігантом Huawei і відсутність реакції на це голови Європарламенту Роберти Мецоли, призначення нею родичів на посади, «подарунки» європейським посадовцям та інші приклади.

А нещодавно десятки тисяч протестувальників зібралися в Мадриді на демонстрацію, закликаючи прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса піти у відставку через корупційний скандал.

Так, іспанська преса повідомила, що Центральний оперативний підрозділ (UCO) національної поліції Цивільної гвардії має докази, що пов'язують третього за рангом члена правлячої Соціалістичної партії, Сантоса Сердана, з отриманням відкатів.

Розслідування UCO припускає, що Сердан вступив у змову з колишнім міністром транспорту Хосе Луїсом Абалосом та його колишнім радником, Кольдо Гарсією, для збору незаконних комісій, пов'язаних з проектами громадських робіт.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вибачився за корупційні скандали у своїй Соціалістичній партії, через кілька годин після того, як провідний член його політичної організації був замішаний у скандалі з відкатами.

«Я тут, щоб вибачитися перед громадянами та прихильниками Іспанської соціалістичної робітничої партії», – сказав Санчес на телевізійній прес-конференції в штаб-квартирі партії в Мадриді. «Сьогодні вранці ми змогли ознайомитися зі змістом звіту... з'явилися докази, і вони явно серйозні, дуже серйозні», – сказав Санчес.

Новина про ймовірну змову Сердана з Абалосом та Гарсією з'явилася лише через кілька днів після того, як у будинку колишнього міністра транспорту у Валенсії було проведено обшук UCO – спеціалізованого підрозділу Цивільної гвардії, який займається найсерйознішими злочинами та організованою злочинністю.

Як зазначає видання, останні події в Іспанії ставлять Санчеса, який очолює уряд меншості, у небезпечне становище.

Протягом останнього року партія прем'єр-міністра була сколихнута послідовними скандалами за участю високопоставлених діячів.

Правоцентристська Народна партія (PP) звинуватила Санчеса в тому, що він є «капо», який очолює «мафіозну» адміністрацію, і щоб мобілізувати членів партії та прихильників по всій країні.

Санчес заявив, що він не піде у відставку і не оголошуватиме дострокові вибори, тому що «відчуває зобов'язання захищати «політичний проект, в який вірять і від якого залежать мільйони», і який він не хотів би бачити зірваним «поведінкою кількох осіб».

Як відмічає Politico, хоча Санчес може бути впевнений у своїй посаді, чи зможе він керувати, залишається неясним. Решта два роки поточного законодавчого терміну, ймовірно, будуть затьмарені повідомленнями про те, що великі фігури Соціалістичної партії зіткнуться з кримінальним переслідуванням.

Також неясно, чи будуть партії, на які уряд меншості покладається для прийняття законів, готові співпрацювати з прем'єр-міністром, якого зростаюча кількість іспанців асоціює зі скандалом. Санчесу доведеться запевнити їх, що підтримка його уряду залишається в їхніх інтересах.

Автор: Наталя Мамченко

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