Продовження бойових дій може мати негативні наслідки для нафтових ринків, — МЗС України про операцію Ізраїлю проти Ірану

У МЗС України підкреслили, що важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам.

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В Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв’язку із нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об’єктах на території Ірану. Про це заявило МЗС України.

«Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках», - заявили у МЗС та підкреслили, що важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам.

«Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами», - зазначили у МЗС.

Також там заявили, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними.

«У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів — Росії, Ірану та Північної Кореї», - додали у МЗС.

За даними Bloomberg, після атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану підскочили ціни на нафту та золото, а акції впали.

Нафта марки Brent зросла на 8,3%, раніше піднявшись на 13% у найбільшому внутрішньоденному стрибку з березня 2022 року.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 1,2% після скорочення глибших втрат. Казначейські облігації США майже не змінилися, прибутковість 10-річних облігацій становила 4,36%.

«Золото зросло на 1% до найвищого рівня більш ніж за місяць, а долар зріс на 0,4% із трирічного мінімуму четверга», - додало агентство.

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