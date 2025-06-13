У Києві чоловік категорично відмовився від мобілізації через стан здоров’я та викликав поліцію до ТЦК — що вирішив суд

Киянина визнали придатним до мобілізації, проте той відмовився від служби в армії.

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У Києві суд покарав військовозобов’язаного, який відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 753/18378/24 виніс Дарницький районний суд міста Києва.

У матеріалах справи вказується, що обвинувачений у травні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У червні киянин отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Військовозобов’язаний на суді свою провину не визнав.

Чоловік пояснив, що «11 червня 2024 року він прибув до ТЦК по повістці для уточнення даних. В нього попросили облікові документи, сказали, що по висновку ВЛК він визнаний придатним, але він сказав, що не погоджується і бажає його оскаржити, але йому відмовили. На словах працівник ТЦК сказав, що необхідно з`явитися на відправку. Оскільки він вважав, що за станом здоров`я він не може проходити військову службу, не погодився з висновком ВЛК, то зателефонував на лінію «102», проте, ніхто не приїхав і він пішов додому. 12 червня 2024 року чоловік знову прийшов до ТЦК, піднявся до кабінету, де знаходився його висновок ВЛК, попросив його надати щоб мати змогу оскаржити, але йому відмовили, тому він знову викликав поліцію. На нього чинили тиск, казали, що він відмовився від отримання повістки та викликали оперативно-слідчу групу».

Співробітник ТЦК зазначив, що чоловіка визнали придатним до мобілізації, проте той відмовився від служби в армії під час воєнного стану.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, і призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

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