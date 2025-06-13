Україна отримала від ЄС €1 млрд за рахунок активів РФ

Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету, — сказав Денис Шмигаль.

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Україна отримала від Європейського Союзу додатковий мільярд євро, отриманий за рахунок заморожених російських активів, що стало вже п’ятим траншем макрофінансової підтримки в рамках програми ERA, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Отримані кошти планують спрямувати на ключові видатки державного бюджету. Також зазначається, що загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро. Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів РФ.

«Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки», – сказав Шмигаль.

ЄС переказав Україні €1 млрд євро макрофінансової допомоги, довівши свої загальні витрати на підтримку Києва до €150 млрд євро, написала в соцмережі X президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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