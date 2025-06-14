Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині повідомили про підозру ексголові сільради, який допустив земельну махінацію

10:54, 14 червня 2025
Службова недбалість ексголови сільради привела до збитків на майже 800 тис. грн.
На Львівщині повідомили про підозру ексголові сільради, який допустив земельну махінацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці повідомлено про підозру колишньому голові однієї з сільрад Львівського району, якому інкримінують службову недбалість.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, внаслідок службової недбалості підозрюваного з комунальної власності неправомірно вибула земельна ділянка площею 0,1 га, яка розташована на запроектованій частині дороги неподалік Львова.

«Проект її будівництва передбачає наявність транспортної розв’язки. Відтак, ця земля не може надаватись у приватну власність.

Попередньо, місцева мешканка виготовила проект землеустрою, щоб отримати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства.

У свою чергу підозрюваний виконував свої службові обов’язки неналежно і не забезпечив, щоб підлеглі належним чином опрацювали подану нею документацію. Також він погодив наданий проект землеустрою», - заявили у прокуратурі.

Окрім цього службовець не зазначив, що згідно з Генеральним планом села, на цю ділянку поширювалися обмеження, а її цільове призначення не відповідало зазначеному в плані.

Відтак, спірна ділянка з комунальної власності неправомірно перейшла у приватну.

Внаслідок неправомірних дій підозрюваного територіальній громаді завдано збитків на майже 800 тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи.

Крім того, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мобілізація обвинуваченого у корупційній справі не буде автоматично призводити до зупинки розгляду справи — комітет рекомендував прийняти закон

Необхідною умовою для зупинення буде встановлення судом обставин, що свідчать про неможливість участі такого обвинуваченого, в тому числі у режимі відеоконференції, у зв’язку із його безпосередньою участю у заходах із забезпечення оборони України.

Директорат Єврокомісії вважає, що перевірку суддів Верховного Суду та ВАКС треба проводити за участі міжнародних експертів і без часових меж – лист

Зміни щодо перевірки суддів Верховного Суду та Антикорсуду, які пропонує директорат Єврокомісії, безпосередньо не передбачені погодженим з партнерами Планом Ukraine Facility та є більш жорсткими, ніж версія Мін’юсту.

Міністерство юстиції запідозрили у лобіюванні інтересів проектів технічної допомоги та громадськості, які хочуть перевіряти доброчесність суддів Верховного Суду та ВАКС

Верховний Суд та народні депутати не змогли з’ясувати, хто конкретно є автором ідеї перевірки декларацій доброчесності суддів ВС та ВАКС.

Апеляційний адмінсуд встановив, що ВЛК не врахувала діагноз мобілізованого «параноїдна шизофренія», але законом не передбачена така підстава для звільнення зі служби

Разом з тим, військова частина вже сама звільнила такого мобілізованого ТЦК чоловіка зі служби.

Верховний Суд розглянув зразкову справу про виплату надбавки за вислугу років працівнику апарату суду

Верховний Суд у цій зразковій справі вказав, що надбавка за вислугу років має виплачуватися з урахуванням вимог статті 52 закону про державну службу – на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу, але не більше 50% посадового окладу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду