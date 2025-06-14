На Львівщині повідомили про підозру ексголові сільради, який допустив земельну махінацію

Службова недбалість ексголови сільради привела до збитків на майже 800 тис. грн.

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На Львівщині правоохоронці повідомлено про підозру колишньому голові однієї з сільрад Львівського району, якому інкримінують службову недбалість.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, внаслідок службової недбалості підозрюваного з комунальної власності неправомірно вибула земельна ділянка площею 0,1 га, яка розташована на запроектованій частині дороги неподалік Львова.

«Проект її будівництва передбачає наявність транспортної розв’язки. Відтак, ця земля не може надаватись у приватну власність.

Попередньо, місцева мешканка виготовила проект землеустрою, щоб отримати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства.

У свою чергу підозрюваний виконував свої службові обов’язки неналежно і не забезпечив, щоб підлеглі належним чином опрацювали подану нею документацію. Також він погодив наданий проект землеустрою», - заявили у прокуратурі.

Окрім цього службовець не зазначив, що згідно з Генеральним планом села, на цю ділянку поширювалися обмеження, а її цільове призначення не відповідало зазначеному в плані.

Відтак, спірна ділянка з комунальної власності неправомірно перейшла у приватну.

Внаслідок неправомірних дій підозрюваного територіальній громаді завдано збитків на майже 800 тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюються всі причетні до протиправної діяльності особи.

Крім того, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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