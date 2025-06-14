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12 тисяч доларів за трансфер ухилянтів за кордон — у Києві викрили схему

09:59, 14 червня 2025
Організатору схеми тепер загрожує до дев’яти років позбавлення волі.
12 тисяч доларів за трансфер ухилянтів за кордон — у Києві викрили схему
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У Києві правоохоронці перекрили канал незаконного переправлення чоловіків з України до країн ЄС. За 12 000 доларів організатор «схеми» разом зі спільниками забезпечував «клієнтам» трансфер до прикордонних районів Закарпаття та перетин державного кордону поза пунктами пропуску. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що організатор «схеми» — 44-річний мешканець Києва — підшукував бажаючих незаконно перетнути кордон серед знайомих чоловіків призовного віку. Залучивши до протиправної діяльності інших осіб як водіїв, він організовував для «клієнтів» трансфер до Львівської області на легкових автомобілях. Надалі, з метою уникнення перевірок на блокпостах, чоловіків переховували у вантажних автомобілях та доправляли до прикордонних районів Закарпатської області.

Зокрема, правоохоронці задокументували листування фігуранта в Telegram з одним із «клієнтів», у якому йшлося про оплату послуги — 12 000 доларів США. Організатор «схеми» вже отримав 2000 доларів завдатку, а решту 10 тисяч мав отримати після незаконного перетину кордону замовником «послуги».

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів провадження, в автомобілях, які використовувалися для перевезення «клієнтів», та в місцях їх переховування, поліцейські виявили трьох нелегальних мігрантів і докази протиправної діяльності.

Організатору повідомлено про підозру. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі встановлюють інших осіб, причетних до цієї злочинної схеми.

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