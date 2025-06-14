12 тысяч долларов за трансфер уклонистов за границу — в Киеве раскрыли схему

Организатору схемы теперь грозит до девяти лет лишения свободы.

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В Киеве правоохранители перекрыли канал незаконной переправки мужчин из Украины в страны ЕС. За 12 000 долларов организатор «схемы» вместе с сообщниками обеспечивал «клиентам» трансфер в приграничные районы Закарпатья и пересечение государственной границы вне пунктов пропуска. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Указывается, что организатор «схемы» — 44-летний житель Киева — подыскивал желающих незаконно пересечь границу среди знакомых мужчин призывного возраста. Привлекая к противоправной деятельности других лиц в качестве водителей, он организовывал для «клиентов» трансфер в Львовскую область на легковых автомобилях. Далее, с целью избежания проверок на блокпостах, мужчин прятали в грузовых автомобилях и доставляли в приграничные районы Закарпатской области.

В частности, правоохранители задокументировали переписку фигуранта в Telegram с одним из «клиентов», в которой шла речь об оплате услуги — 12 000 долларов США. Организатор «схемы» уже получил 2000 долларов задатка, а оставшиеся 10 тысяч должен был получить после незаконного пересечения границы заказчиком «услуги».

Во время обысков по адресам проживания фигурантов дела, в автомобилях, которые использовались для перевозки «клиентов», и в местах их укрытия полицейские обнаружили трех нелегальных мигрантов и доказательства противоправной деятельности.

Организатору сообщено о подозрении. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время следователи устанавливают других лиц, причастных к этой преступной схеме.

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