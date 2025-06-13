Президент назначил Алену Гетьманчук главой миссии Украины при НАТО

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу миссии Украины при НАТО. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Главы государства.

В частности, Президент освободил Наталию Галибаренко от должности главы Миссии Украины при НАТО и назначил на эту должность Алену Гетьманчук.

За плечами Алены Гетьманчук — более 15 лет опыта в международной журналистике и аналитике. В 2009–2016 годах она была исполнительным директором Института мировой политики, с 2017 года и по настоящее время возглавляла Центр «Новая Европа». С 2022 года — внештатный старший аналитик Atlantic Council. С 2016 года — член Консультационного комитета президентов Украины и Польши.

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