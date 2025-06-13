В Ровенской области государству вернут дамбы стоимостью более 2,3 млрд грн, незаконно оказавшиеся в собственности столичной фирмы

Гидротехнические постройки находились на балансе одного из государственных предприятий и не подлежали государственной регистрации в силу закона.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственный суд Ровенской области прекратил право владения и отменил право собственности частного общества на комплекс гидротехнических сооружений общей площадью более 170 тыс. кв. м, расположенные на территории Варасского района. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Гидротехнические сооружения стоимостью более 2,3 млрд грн находились на балансе одного из государственных предприятий и не подлежали государственной регистрации в силу закона. Однако в результате совершенной в 2016 году незаконной государственной регистрации прав на недвижимое имущество перешли в частную собственность.

В дальнейшем, из-за внесения этих защитных дамб в уставный капитал частного юридического лица и их перепродажи, имущество оказалось в собственности агрофирмы, зарегистрированной в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.