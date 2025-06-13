На Рівненщині державі повернуть дамби вартістю понад 2,3 млрд грн, що незаконно опинилися у власності столичної фірми

Гідротехнічні споруди перебували на балансі одного із державних підприємств та не підлягали державній реєстрації в силу закону.

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Господарський суд Рівненської області припинив права володіння та скасував право власності приватного товариства на комплекс гідротехнічних споруд загальною площею понад 170 тис кв. м, які розташовані на території Вараського району. Про це повідомляє пресслужба суду.

Гідротехнічні споруди вартістю понад 2,3 млрд грн перебували на балансі одного із державних підприємств та не підлягали державній реєстрації в силу закону. Однак, внаслідок здійсненої у 2016 році незаконної державної реєстрації прав на нерухоме майно, перейшли у приватну власність.

У подальшому, через внесення цих захисних дамб до статутного капіталу приватної юридичної особи та їх перепродажу, майно опинилось у власності агрофірми, зареєстрованої у місті Києві.

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