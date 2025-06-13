Трамп заявив, що Іран повинен укласти ядерну угоду, бо потім стане запізно

Дональд Трамп заявив, що США виробляють найкращу зброю, і що Ізраїль має її багато, тому Іран зобов’язаний укласти угоду – потім буде запізно.

Фото: AP

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має укласти угоду зараз, поки не стало запізно. Про це він повідомив у своїй персональній мережі Truth Social.

Дослівно Трамп написав наступне.

«Я давав Ірану шанс за шансом укласти угоду. Я казав їм найрізкішими словами: «Просто зробіть це», але як би вони не намагалися, як би близько не підходили, вони просто не змогли цього зробити.

Я сказав їм, що це буде набагато гірше за все, що вони знають, очікують або що їм говорили, що Сполучені Штати виробляють найкраще і НАЙСМЕРТОНОСНІШЕ військове обладнання у світі, З ВЕЛИКИМ ВІДРИВОМ, і що Ізраїль має його багато, і ще набагато більше буде — і вони знають, як його використовувати.

Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили хоробро, але вони не знали, що мало статися.

Тепер вони всі МЕРТВІ, і буде тільки гірше! Вже були великі смерті та руйнування, але ще є час, щоб припинити цю різанину, коли наступні вже заплановані атаки будуть ще більш жорстокими.

Іран повинен укласти угоду, поки нічого не залишиться, і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія. Більше ніяких смертей, ніяких руйнувань, ПРОСТО ЗРОБІТЬ ЦЕ, ПОКИ НЕ СТАЛО ЗАПІЗНО. Хай благословить вас усіх Бог!»

Раніше Іран відмовився від участі в непрямих переговорах зі США щодо ядерної програми, запланованих на 15 червня в Маскаті.

Крім того, раніше у коментарях FoxNews Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», низка міжнародних авіакомпаній, зокрема Air France, Flydubai та інші, скасували авіарейси, які проходять над відповідними територіями.

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