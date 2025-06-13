WhatsApp тестує ШІ-функції підсумування чатів і редагування повідомлень

Чати підсумовуватиме Meta AI.

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Месенджер WhatsApp розпочав тестування нових функцій на основі штучного інтелекту для користувачів Android, які оновили додаток до бета-версії 2.25.18.18. Про це повідомляє портал WABetaInfo.

Одна з новинок — функція підсумування чатів за допомогою Meta AI. Вона створює короткий огляд повідомлень в особистих і групових чатах, обробляючи дані локально через технологію Private Processing для забезпечення конфіденційності. Користувачі, які активують цю опцію в налаштуваннях, побачать кнопку «Summarize with Meta AI» у чатах із великою кількістю непрочитаних повідомлень. Функція є необов’язковою і може бути відключена, а також не працює, якщо увімкнено додатковий захист Advanced Chat Privacy.

Ще одна майбутня функція — Writing Help, яка дозволить за допомогою ШІ редагувати повідомлення перед відправленням, змінювати їхній тон або вносити інші правки. Як і підсумування, вона використовує локальну обробку даних через Private Processing.

Обидві функції поки доступні лише обмеженому колу бета-тестерів, але в майбутньому можуть з’явитися в офіційній версії WhatsApp.

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