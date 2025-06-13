ВККС розраховує почати кваліфіспити для кандидатів в судді на початку липня

Кваліфікаційний іспит для кандидатів в судді буде проходити на декількох локаціях одночасно, зокрема поза межами будівлі ВККС.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів на початку липня розраховує розпочати проведення кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Про це повідомила ВККС.

Крім того, для забезпечення максимально стислих строків проведення кваліфікаційного іспиту та рівності умов його учасників заплановано складання кваліфікаційного іспиту з використанням комп’ютерної техніки на декількох локаціях одночасно, зокрема поза межами будівлі Комісії.

«На сьогодні Комісією виконано всіх організаційних заходів для проведення кваліфікаційного іспиту в попередньо заплановані строки.

Водночас у зв’язку із набранням чинності 20 квітня 2025 року змінами до законодавства щодо захисту інформації найближчим часом очікується прийняття підзаконного нормативно-правового акта, що врегульовує відповідні відносини.

Рішення про визначення графіка проведення першого етапу кваліфікаційного іспиту буде ухвалено Комісією невідкладно після затвердження процедури реалізації стандартів забезпечення інформаційної безпеки», зазначили у ВККС.

Крім того, там звернули увагу, що рішення про призначення етапу іспиту буде прийнято Комісією та оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії не пізніше як за 10 календарних днів до дати його проведення.

Автор: Наталя Мамченко

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