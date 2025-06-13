ВККС рассчитывает начать квалификационные экзамены для кандидатов в судьи в начале июля

Квалификационный экзамен для кандидатов в судьи будет проходить на нескольких локациях одновременно, в том числе за пределами здания ВККС.

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Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рассчитывает начать проведение квалификационного экзамена для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в другой местный суд, в начале июля. Об этом сообщила ВККС.

Кроме того, для обеспечения максимально сжатых сроков проведения квалификационного экзамена и равенства условий его участников запланировано проведение экзамена с использованием компьютерной техники на нескольких локациях одновременно, в том числе за пределами здания Комиссии.

«На сегодняшний день Комиссией выполнены все организационные мероприятия для проведения квалификационного экзамена в предварительно запланированные сроки.

В то же время, в связи со вступлением в силу 20 апреля 2025 года изменений в законодательство о защите информации, в ближайшее время ожидается принятие подзаконного нормативно-правового акта, регулирующего соответствующие отношения.

Решение об определении графика проведения первого этапа квалификационного экзамена будет принято Комиссией безотлагательно после утверждения процедуры реализации стандартов обеспечения информационной безопасности», — отметили в ВККС.

Кроме того, там обратили внимание, что решение о назначении этапа экзамена будет принято Комиссией и обнародовано на официальном веб-сайте Комиссии не позднее чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

Автор: Наталя Мамченко

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