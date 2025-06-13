Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро с доходов от российских активов

В целом Украина уже получила 7 млрд евро с доходов от активов РФ.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 1 миллиарда евро. Средства выделены в рамках инициативы ERA, которая предусматривает использование доходов от замороженных российских активов.

«В целом по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ», - заявил Шмыгаль. По его словам, полученные средства будут направлены на покрытие ключевых расходов государственного бюджета.

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