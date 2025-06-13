Авиакомпании массово отменяют рейсы из-за обострения между Израилем и Ираном

Напряжение между Ираном и Израилем обусловило временное прекращение авиаперелетов.

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Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов.

На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке Air France сообщила о приостановке авиасообщения с Израилем.

Самолеты начали менять маршруты над Центральной Азией и Саудовской Аравией. Несколько рейсов на приземление в Дубае радикально изменили маршруты. Полет Emirates из Манчестера в Дубай был отправлен в Стамбул, а рейс Lowcoster Flydubai, отправляемый из Белграда в аэропорт Ереван.

Flydubai приостановила полеты в Израиль, Иорданию, Ирак, Иран, Ливан и Сирию. Также отменены все рейсы в Россию, запланированные на 13 и 14 июня.

Международный аэропорт Тбилиси сообщил об отмене ряда рейсов в направлении стран региона. Ограничения касаются рейсов в Израиль, Иран, Ирак, Иорданию, Ливан и Сирию.

Авиакомпания Red Wings также временно остановила выполнение рейсов в Израиль, по крайней мере, до 10:00 14 июня.

Тем временем из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве эвакуировали все гражданские самолеты.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху находится на борту специального самолета, известного как «Самолёт Судного дня», выполняющего функцию командного пункта в условиях потенциальной ядерной угрозы.

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