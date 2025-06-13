Авіакомпанії масово скасовують рейси через загострення між Ізраїлем та Іраном

Напруга між Іраном та Ізраїлем зумовила тимчасове припинення авіаперельотів.

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Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів.

На тлі напруженої ситуації на Близькому Сході Air France повідомила про призупинення авіасполучення з Ізраїлем.

Літаки почали змінювати маршрути над Центральною Азією та Саудівською Аравією. Декілька рейсів на приземлення в Дубаї радикально змінили маршрути. Політ Emirates з Манчестера в Дубай був відправлений до Стамбула, а рейс Lowcoster Flydubai, що відправляється з Белграда в аеропорт Єреван.

Flydubai призупинила польоти до Ізраїлю, Йорданії, Іраку, Ірану, Лівану та Сирії. Також скасовано всі рейси до Росії, заплановані на 13 та 14 червня.

Міжнародний аеропорт Тбілісі повідомив про скасування низки рейсів у напрямку країн регіону. Обмеження стосуються рейсів до Ізраїлю, Ірану, Іраку, Йорданії, Лівану та Сирії.

Авіакомпанія Red Wings також тимчасово зупинила виконання рейсів до Ізраїлю, принаймні до 10:00 14 червня.

Тим часом з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві евакуювали усі цивільні літаки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перебуває на борту спеціального літака, відомого як «Літак Судного дня», який виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози.

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