Ізраїль завдав удару по Ірану через ядерну програму

За словами прем’єра Ізраїлю, мета атаки – «нейтралізувати ядерну інфраструктуру Ірану».

У ніч проти 13 червня 2025 року Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Про це повідомило видання The Times of Israel.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні, попереджаючи про можливу відповідь Ірану у вигляді ракетних атак і ударів безпілотниками. «Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану в найближчому майбутньому очікується ракетна атака і атака безпілотників проти Держави Ізраїль і його цивільного населення», – заявив Кац. Він підписав спеціальний наказ про введення особливого надзвичайного стану на всій території країни.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що ізраїльські військово-повітряні сили здійснили удари по десятках цілей в Ірані, пов’язаних із ядерною програмою, а також по інших військових об’єктах. За даними ЦАХАЛ, Іран накопичив достатньо збагаченого урану для створення кількох ядерних бомб за лічені дні, що становить «неминучу загрозу». Операція включала п’ять хвиль ударів із застосуванням сотень ракет.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, коментуючи операцію, заявив, що її мета — «нейтралізувати ядерну інфраструктуру Ірану, знищити заводи з виробництва балістичних ракет і послабити військовий потенціал країни». Він зазначив, що операція триватиме ще кілька днів. Нетаньягу скликав екстрене засідання кабінету безпеки для координації подальших дій.

Сирени повітряної тривоги пролунали по всьому Ізраїлю, попереджаючи населення про можливу реакцію Ірану. Обидві країни — Ізраїль та Іран — закрили свій повітряний простір, про що повідомили місцеві ЗМІ.

Як пише The Times of Israel, Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї засудив дії Ізраїлю, назвавши їх «злочином проти іранського народу». «Цим злочином сіоністський режим прирік себе на гірку і болісну долю, і він неодмінно її отримає», — заявив Хаменеї, пообіцявши «гірку і болісну долю» для Ізраїлю.

ЦАХАЛ наголосив, що удари були «точковими» і спрямованими виключно на військові та ядерні об’єкти, щоб послабити «тривалу агресію іранського режиму проти Ізраїлю». У заяві армії вказано, що десятки літаків ВПС завершили перший етап операції, завдавши ударів по об’єктах у різних регіонах Ірану.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не брали участі в операції та не надавали Ізраїлю підтримки під час ударів по Ірану. Про це пише CNN, цитуючи заяву держсекретаря. «Президент Трамп та Адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт з нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США», — заявив Рубіо.

У соціальних мережах з’явилися відео, які, ймовірно, зафіксували моменти атак ізраїльських сил на іранські об’єкти.

