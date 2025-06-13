Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

Израиль нанес удар по Ирану из-за ядерной программы

08:22, 13 июня 2025
По словам премьера Израиля, цель атаки – «нейтрализовать ядерную инфраструктуру Ирана».
Израиль нанес удар по Ирану из-за ядерной программы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране, предупреждая о возможном ответе Ирана в виде ракетных атак и ударов беспилотниками. «После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения», - заявил Кац. Он подписал специальный приказ о введении особого чрезвычайного положения на всей территории страны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей в Иране, связанных с ядерной программой, а также по другим военным объектам. По данным ЦАХАЛ, Иран накопил достаточно обогащенного урана для создания нескольких ядерных бомб за считанные дни, что представляет «неизбежную угрозу». Операция включала пять волн ударов с применением сотен ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя операцию, заявил, что ее цель - «нейтрализовать ядерную инфраструктуру Ирана, уничтожить заводы по производству баллистических ракет и ослабить военный потенциал страны». Он отметил, что операция продлится еще несколько дней. Нетаньяху созвал экстренное заседание кабинета безопасности для координации дальнейших действий.

Сирены воздушной тревоги прозвучали по всему Израилю, предупреждая население о возможной реакции Ирана. Обе страны - Израиль и Иран - закрыли свое воздушное пространство, о чем сообщили местные СМИ.

Как пишет The Times of Israel, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил действия Израиля, назвав их «преступлением против иранского народа». «Этим преступлением сионистский режим обрек себя на горькую и мучительную судьбу, и он непременно ее получит», - заявил Хаменеи, пообещав «горькую и мучительную судьбу» для Израиля.

ЦАХАЛ подчеркнул, что удары были «точечными» и направленными исключительно на военные и ядерные объекты, чтобы ослабить «продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля». В заявлении армии указано, что десятки самолетов ВВС завершили первый этап операции, нанеся удары по объектам в разных регионах Ирана.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не участвовали в операции и не оказывали Израилю поддержки во время ударов по Ирану. Об этом пишет CNN, цитируя заявление госсекретаря. «Президент Трамп и Администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими региональными партнерами. Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США», - заявил Рубио.

 В социальных сетях появились видео, которые, вероятно, зафиксировали моменты атак израильских сил на иранские объекты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Иран обстрел ядерное оружие Израиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине проведут сверку данных о гражданах между различными реестрами — Кабмин утвердил порядок

Кабмин утвердил постановление, которое позволит идентифицировать всех граждан путем сверки данных в различных реестрах.

Суд отменил решение комиссии ТЦК об отказе в рассмотрении заявления об отсрочке студента иностранного вуза

Может ли комиссия ТЦК отказать в рассмотрении заявления об отсрочке соискателю образования, обучающемуся в иностранном учебном заведении, потому что такое заведение не имеет доступа к ЕГЕБО – решение суда.

Подтверждать личность, получать госуслуги, открывать счета, регистрировать SIM-карту можно будет с помощью цифрового кошелька — Кабмин утвердил постановление

Вместе с тем, поставщики кошельков смогут определять компоненты компьютерной программы, которые не подлежат публикации с целью защиты национальной безопасности.

Отмена кассационных фильтров может отвечать интересам адвокатов, их клиентов, прокуроров, но не правосудия — Верховный Суд

В Верховном Суде считают, что кассационные фильтры необходимо только усиливать, иначе кассационные суды будут рассматривать дела годами.

Работники, отсутствовавшие на работе в течение 90 дней, должны сообщить работодателю данные об актуальном месте проживания — подписан закон

Закон предусматривает, что работники, которые в период действия военного положения отсутствовали на работе в течение 90 дней подряд или чьи рабочие места расположены на временно оккупированных территориях, обязаны в течение 60 дней прислать работодателю актуальную информацию о средствах коммуникации, адресе проживания, электронной почте и номерах телефонов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду