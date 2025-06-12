Кто может получить разовую выплату ко Дню Независимости в 2025 году, инфографика

Ежегодно ко Дню Независимости государство выплачивает единовременную денежную помощь людям, которые имеют определённый статус.
Пенсионерам деньги начисляют автоматически, другим категориям необходимо обратиться в Пенсионный фонд до 1 августа. Об этом сообщает правительственный портал.
Выплаты предоставляются автоматически или по обращению — в зависимости от ситуации.
Размер выплат
Лица с инвалидностью вследствие войны:
I группа — 3 100 грн
II группа — 2 900 грн
III группа — 2 700 грн
Лица с особыми заслугами перед Родиной — 3 100 грн
Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники лагерей, дети, рождённые в местах принудительного содержания — 1 000 грн
Члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины, ветеранов войны, жертв нацизма — 650 грн
Участники войны, бывшие узники лагерей, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков — 450 грн
Кому выплата предоставляется автоматически:
Пенсионеры, имеющие право на выплату, получат деньги в августе вместе с пенсией. Обращаться за выплатой не нужно.
Если человек не является пенсионером, но проходит службу или работает — деньги перечисляются на счёт воинской части или организации на основании заявки работодателя.
Кому нужно обратиться в Пенсионный фонд
Если человек не является пенсионером и не проходит службу/не работает — для получения выплаты в августе необходимо подать заявление самостоятельно до 1 августа 2025 года.
Если подать заявление в указанный срок оказалось невозможно — это можно сделать до 1 октября.
В заявлении нужно указать:
К заявлению прилагаются копии паспорта и удостоверения.
При личном обращении предъявляются оригиналы.
Как подать заявление
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