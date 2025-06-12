Кто может получить разовую выплату ко Дню Независимости в 2025 году, инфографика

Пенсионеры, имеющие право на выплату, получат денежные средства вместе с пенсией.

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Ежегодно ко Дню Независимости государство выплачивает единовременную денежную помощь людям, которые имеют определённый статус.

Пенсионерам деньги начисляют автоматически, другим категориям необходимо обратиться в Пенсионный фонд до 1 августа. Об этом сообщает правительственный портал.

Выплаты предоставляются автоматически или по обращению — в зависимости от ситуации.

Размер выплат

Лица с инвалидностью вследствие войны:

I группа — 3 100 грн

II группа — 2 900 грн

III группа — 2 700 грн

Лица с особыми заслугами перед Родиной — 3 100 грн

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники лагерей, дети, рождённые в местах принудительного содержания — 1 000 грн

Члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины, ветеранов войны, жертв нацизма — 650 грн

Участники войны, бывшие узники лагерей, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков — 450 грн

Кому выплата предоставляется автоматически:

Пенсионеры, имеющие право на выплату, получат деньги в августе вместе с пенсией. Обращаться за выплатой не нужно.

Если человек не является пенсионером, но проходит службу или работает — деньги перечисляются на счёт воинской части или организации на основании заявки работодателя.

Кому нужно обратиться в Пенсионный фонд

Если человек не является пенсионером и не проходит службу/не работает — для получения выплаты в августе необходимо подать заявление самостоятельно до 1 августа 2025 года.

Если подать заявление в указанный срок оказалось невозможно — это можно сделать до 1 октября.

В заявлении нужно указать:

паспортные данные;

номер банковского счёта;

регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (при наличии);

данные из удостоверения, которое подтверждает статус и даёт право на выплату.

К заявлению прилагаются копии паспорта и удостоверения.

При личном обращении предъявляются оригиналы.

Как подать заявление

лично — в сервисном центре Пенсионного фонда или в ЦНАПе;

по почте — по адресу территориального органа ПФУ;

онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда (с ЭЦП).

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