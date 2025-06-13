В Житомирской области судили 18-летнего молодого человека, который 95 раз ударил ножом мужчину за отказ дать ему сигареты

Парень нанес прохожему 95 колото-резаных ран по всему телу.

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В Житомирской области судили молодого человека за жестокое убийство прохожего, сообщает областная прокуратура.

Осужденный из-за отказа дать ему сигареты нанес случайному прохожему 95 колото-резаных ран по всему телу.

Пострадавшего госпитализировали в местное лечебное учреждение, однако в результате тяжести и численности телесных повреждений медикам не удалось спасти его жизнь.

Королевский районный суд г. Житомир признал 18-летнего мужчину виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу, прокурором на указанное решение суда готовится апелляционная жалоба в связи с мягкостью назначенного наказания.

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