На Житомирщині судили 18-річного молодика, який 95 разів вдарив ножем чоловіка за відмову дати йому цигарки

Хлопець завдав перехожому 95 колото-різаних ран по всьому тілу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Житомирщині судили молодика за жорстоке вбивство перехожого, повідомляє обласна прокуратура.

Засудженийчерез відмову дати йому цигарки наніс випадковому перехожому 95 колото-різаних ран по всьому тілу.

Потерпілого госпіталізували до місцевого лікувального закладу, однак внаслідок тяжкості та чисельності тілесних ушкоджень, медикам не вдалося врятувати його життя.

Корольовський районний суд м. Житомира визнав 18-річного чоловіка винним та призначив покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Вирок не набрав законної сили, прокурором на вказане рішення суду готується апеляційна скарга у зв’язку з м’якістю призначеного покарання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.