Коли роботодавець може відмовити у працевлаштуванні особі з інвалідністю — роз’яснення

Звільнення або відмова у працевлаштуванні можлива тільки за медичним висновком про ризик для здоров’я чи безпеки.

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Державна служба з питань праці пояснює, в якому випадку особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні.

Зазначається, що згідно зі статтею 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю.

Раніше ми писали, чи допустимо виконання особою з інвалідністю за її бажанням роботи, яка протипоказана за станом здоров'я.

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