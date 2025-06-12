В Україні із добровольців створять групи для протиповітряного захисту

До протиповітряної оборони залучать добровольців з приватними літаками.

Фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії

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Кабінет Міністрів затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуться з-поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Зазначається, що основним завданням таких груп буде протидія повітряним загрозам, зокрема ударним БПЛА ворога.

Групи протиповітряного захисту формуватимуться за територіальним принципом. Вони підпорядковуватимуться командирам Сил територіальної оборони Збройних сил, а з питань виконання завдань ППО – Командуванню Повітряних сил ЗСУ.

До складу груп залучатимуться добровольці, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку. Вони зможуть використовувати ударні безпілотні літальні апарати, пілотовані повітряні судна, особисту стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби, а також системи штучного інтелекту.

«До сьогодні були відсутні правові підстави для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника. Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БПЛА», – зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

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