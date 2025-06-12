В Украине из добровольцев создадут группы для противовоздушной защиты

К противовоздушной обороне привлекут добровольцев с частными самолетами.

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Кабинет Министров утвердил постановление о реализации экспериментального проекта по созданию групп противовоздушной защиты, которые будут формироваться среди участников добровольческих формирований территориальных общин. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что основной задачей таких групп будет противодействие воздушным угрозам, в частности, ударным БПЛА врага.

Группы противовоздушной защиты будут формироваться по территориальному принципу. Они будут подчиняться командирам сил территориальной обороны Вооруженных сил, а по вопросам выполнения задач ПВО – Командованию Воздушных сил ВСУ.

В состав групп будут привлекаться добровольцы, не подлежащие мобилизации и прошедшие соответствующую подготовку. Они могут использовать ударные беспилотные летательные аппараты, пилотируемые воздушные суда, личное стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы, а также системы искусственного интеллекта.

«До сегодняшнего дня отсутствовали правовые основания для привлечения частных самолетов к выполнению задач противовоздушной обороны, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагают свою технику и свое участие в отражении воздушных нападений противника. Этот шаг позволит усилить возможности противовоздушной обороны в условиях растущего применения врагом ударных БПЛА», – отметил министр обороны Рустем Умеров.

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