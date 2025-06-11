Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Добровольцам групп противовоздушной обороны будут платить до 100 тысяч грн и дадут возможность использовать оружие – Кабмин принял постановление

15:23, 11 июня 2025
Добровольцам, которые будут сбивать дроны, будут платить до 100 тысяч гривен за счет местных бюджетов, а также разрешат использовать оружие – правительство согласовало экспериментальный проект.
Добровольцам групп противовоздушной обороны будут платить до 100 тысяч грн и дадут возможность использовать оружие – Кабмин принял постановление
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство на заседании 11 июня решило согласовать экспериментальный проект по усилению противовоздушной обороны путем привлечения групп противовоздушной обороны. Соответствующее предложение внесло Минобороны.

Экспериментальный проект направлен на усиление противовоздушной защиты территории Украины путем привлечения членов военизированных и добровольческих формирований территориальных общин Сил теробороны ВСУ во время защиты от воздушных угроз войск государства-агрессора с использованием ударных БПЛА или пилотируемых воздушных судов.

Как говорится в проекте постановления, выплата дополнительного вознаграждения, предусмотренного п. 1-1 постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года №168, членам групп противовоздушной обороны осуществляется в пределах расходов, предусмотренных для органов местного самоуправления (местных бюджетов), в размере 100 тысяч гривен в месяц пропорционально времени участия в мероприятиях по ПВО на основании приказа командира воинской части Сил теробороны ВСУ по территориальному принципу по ходатайству командира добровольческого формирования территориальной общины.

Учет участия в мероприятиях по ПВО (боевого дежурства) ведется руководителем группы ПВО. Ежемесячно руководитель должен готовить отчет о результатах деятельности группы.

Группы ПВО смогут получать и использовать оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, другую военную технику. Также они смогут получать от органов военного управления информацию о действиях агрессора.

Группы ПВО смогут использовать беспилотные системы и пилотируемые воздушные суда.

Порядок предусматривает, что члены группы ПВО имеют право использовать охотничье и стрелковое оружие, а также другие виды вооружения и боеприпасы.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Кабинет Министров Украины ПВО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Добровольцам групп противовоздушной обороны будут платить до 100 тысяч грн и дадут возможность использовать оружие – Кабмин принял постановление

Добровольцам, которые будут сбивать дроны, будут платить до 100 тысяч гривен за счет местных бюджетов, а также разрешат использовать оружие – правительство согласовало экспериментальный проект.

Военнослужащих-контрактников, которые после перевода откажутся от контракта, будут считать мобилизованными по призыву – законопроект

Аналогично, военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, направленные из одного воинского формирования в другое, в случае отказа заключить контракт в новом воинском формировании, будут считаться мобилизованными.

Комиссия по отбору директора БЭБ получила письмо от СБУ о дополнительной проверке кандидатов и перенесла собеседования

Члены конкурсной комиссии единогласно поддержали перенос собеседований с кандидатами на должность директора БЭБ.

Верховный Суд указал, что неосведомленность о мотивах решения следственного судьи может быть признана уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования

Для надлежащего обоснования апелляционной жалобы недостаточно быть проинформированным о результатах рассмотрения дела, необходимо знать мотивы принятого решения, отметил Верховный Суд.

Результаты проверки работ кандидатов на директора БЭБ неизвестными экспертами демонстрируют парадоксы с оценками – таблица

Удивительным образом получилось так, что кандидаты на должность директора БЭБ с одинаковыми ответами занимают диаметрально противоположные места, а кандидаты с разными ответами набирают одинаковое количество баллов – Виктор Дубовик опубликовал таблицу, которая демонстрирует «парадоксы» конкурса.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду