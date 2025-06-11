Добровольцам групп противовоздушной обороны будут платить до 100 тысяч грн и дадут возможность использовать оружие – Кабмин принял постановление

Добровольцам, которые будут сбивать дроны, будут платить до 100 тысяч гривен за счет местных бюджетов, а также разрешат использовать оружие – правительство согласовало экспериментальный проект.

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Правительство на заседании 11 июня решило согласовать экспериментальный проект по усилению противовоздушной обороны путем привлечения групп противовоздушной обороны. Соответствующее предложение внесло Минобороны.

Экспериментальный проект направлен на усиление противовоздушной защиты территории Украины путем привлечения членов военизированных и добровольческих формирований территориальных общин Сил теробороны ВСУ во время защиты от воздушных угроз войск государства-агрессора с использованием ударных БПЛА или пилотируемых воздушных судов.

Как говорится в проекте постановления, выплата дополнительного вознаграждения, предусмотренного п. 1-1 постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года №168, членам групп противовоздушной обороны осуществляется в пределах расходов, предусмотренных для органов местного самоуправления (местных бюджетов), в размере 100 тысяч гривен в месяц пропорционально времени участия в мероприятиях по ПВО на основании приказа командира воинской части Сил теробороны ВСУ по территориальному принципу по ходатайству командира добровольческого формирования территориальной общины.

Учет участия в мероприятиях по ПВО (боевого дежурства) ведется руководителем группы ПВО. Ежемесячно руководитель должен готовить отчет о результатах деятельности группы.

Группы ПВО смогут получать и использовать оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, другую военную технику. Также они смогут получать от органов военного управления информацию о действиях агрессора.

Группы ПВО смогут использовать беспилотные системы и пилотируемые воздушные суда.

Порядок предусматривает, что члены группы ПВО имеют право использовать охотничье и стрелковое оружие, а также другие виды вооружения и боеприпасы.

Автор: Наталя Мамченко

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