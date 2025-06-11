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Добровольцям груп протиповітряної оборони платитимуть до 100 тисяч грн і дадуть можливість використовувати зброю – Кабмін прийняв постанову

15:23, 11 червня 2025
Добровольцям, які збиватимуть дрони, будуть платити до 100 тисяч грн за рахунок місцевих бюджетів, а також дозволять використовувати зброю – уряд погодив експериментальний проект.
Добровольцям груп протиповітряної оборони платитимуть до 100 тисяч грн і дадуть можливість використовувати зброю – Кабмін прийняв постанову
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Уряд на засіданні 11 червня вирішив погодити експериментальний проект щодо посилення протиповітряної оборони шляхом залучення груп протиповітряної оборони.

Відповідну пропозицію подало Міноборони.

Експериментальний проект спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил тероборони ЗСУ під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних БПЛА або пілотованих повітряних суден.

Як йдеться у проекті постанови, виплата додаткової винагороди, передбаченої п. 1-1 постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року №168, членам груп протиповітряної оборони здійснюється у межах видатків, передбачених для органів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) у розмірі 100 тисяч грн в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у заходах з ППО на підставі наказу командира військової частини Сил тероборони ЗСУ за територіальним принципом за клопотанням командира добровольчого формування територіальної громади.

Облік участі у заходах з ППО (бойового чергування) ведеться керівником групи ППО. Щомісячно керівник має готувати звіт про результати діяльності групи.

Групи ППО зможуть отримувати та використовувати зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, іншу військову техніку. Також вони зможуть отримувати від органів військового управління інформацію про дії агресора.

Групи ППО зможуть використовувати безпілотні системи та пілотовані повітряні судна.

Порядок передбачає, що члени групи ППО мають право використовувати мисливську та стрілецьку зброю, а також інші види озброєння та боєприпаси.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України ППО

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