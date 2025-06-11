На Київщині подружжя отруїлося чадним газом від генератора — 27-річний чоловік загинув

Через відсутність електрики пара увімкнула генератор у підвалі, де й отруїлася чадним газом — 25-річна жінка в реанімації.

Фото: rbc.ua

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На Київщині у Кагарлику подружжя отруїлося чадним газом. Чоловік загинув, жінку в тяжкому стані госпіталізовано. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, правоохоронці отримали від медиків повідомлення про подію.

Попередньо встановлено, що родина користувалася генератором, через відсутність в будинку електропостачання. Щоб увімкнути пристрій чоловік з дружиною спустилися до підвального приміщення.

Невдовзі 67-річна мати чоловіка зайшла до задимленого підвалу та виявила сина та невістку без свідомості.

Разом із сусідами потерпілих винесли на подвір’я та викликали швидку допомогу.

На жаль, попри проведення реанімаційних заходів, 27-річний чоловік помер. Його 25-річну дружину в тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватись правил безпеки під час використання генераторів та інших джерел живлення.