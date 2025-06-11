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На Хмельниччині викрили схему розкрадання коштів на закупівлі хліба для військових

15:20, 11 червня 2025
Продукція фактично не постачалася, а надходила виключно «на папері».
На Хмельниччині викрили схему розкрадання коштів на закупівлі хліба для військових
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На Хмельниччині викрили злочинну схему збагачення на постачанні хліба до військової частини. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що організував оборудку заступник командира батальйону однієї з військових частин. До схеми він залучив свого підлеглого, приватного підприємця та його бухгалтера.

За даними слідства, учасники групи систематично завищували обсяги закупівель хлібобулочних виробів у приватного підприємця. Продукція фактично не постачалася, а надходила виключно «на папері», тоді як кошти, перераховані з державного бюджету, розподілялися між фігурантами.

Одним із ключових виконавців схеми був підлеглий посадовця, який відповідав за оформлення нібито отриманої продукції.

Попри тиск керівництва, військовослужбовець звернувся до ДБР та почав співпрацювати зі слідством, діючи під контролем правоохоронців.

Підприємець разом із бухгалтером обчислювали різницю між фактично поставленим товаром і задекларованими обсягами, після чого кошти виводилися з рахунків та розподілялися між учасниками групи. Загальна сума привласнених бюджетних коштів становить близько 1 млн грн.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, за клопотанням слідчих суд наклав арешт на рухоме й нерухоме майно підозрюваних, зокрема на автомобіль, яким перевозились хлібобулочні вироби.

Досудове розслідування триває. Перевіряється інформація щодо можливого існування аналогічних схем при постачанні військовим інших продуктів харчування.

Заступник командира батальйону, підприємець та бухгалтер підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 1, 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки),
  • ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України (готування до заволодіння майном в особливо великих розмірах організованою групою),
  • ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, організованою групою).

Суд обрав заступнику командира батальйону та підприємцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Бухгалтер перебуває під домашнім арештом із застосуванням електронного засобу контролю.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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