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В Хмельницкой области разоблачили схему хищения средств на закупки хлеба для военных

15:20, 11 июня 2025
Продукция фактически не поставлялась, а поступала исключительно на бумаге.
В Хмельницкой области разоблачили схему хищения средств на закупки хлеба для военных
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В Хмельницкой области раскрыта преступная схема наживы на поставках хлеба в воинскую часть. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.

По данным следствия, организатором махинации стал заместитель командира батальона одной из воинских частей. К незаконной схеме он привлек своего подчиненного, частного предпринимателя и его бухгалтера.

Участники группы систематически завышали объемы закупок хлебобулочных изделий у частного предпринимателя. Продукция фактически не поставлялась, а существовала лишь «на бумаге», тогда как государственные средства, выделенные на питание, распределялись между участниками схемы.

Ключевую роль в реализации махинации играл подчиненный офицера, который оформлял документы о якобы полученной продукции. Несмотря на давление руководства, военный сообщил в ГБР и начал сотрудничать со следствием, действуя под контролем правоохранителей.

Предприниматель и бухгалтер рассчитывали разницу между фактически поставленным и задекларированным хлебом, после чего выведенные деньги делились между участниками схемы. Общая сумма присвоенных бюджетных средств составляет около 1 млн гривен.

С целью компенсации ущерба государству суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых, включая автомобиль, использовавшийся для перевозки хлеба.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется информация о возможном существовании аналогичных схем при поставках других продуктов для военных.

Заместителю командира батальона, предпринимателю и бухгалтеру инкриминируются преступления по статьям:

  • ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия),
  • ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 УК Украины (подготовка к завладению имуществом в особо крупных размерах организованной группой),
  • ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, организованной группой).

Суд избрал заместителю командира и предпринимателю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Бухгалтер находится под домашним арестом с ношением электронного браслета.

Предусмотренное наказание — лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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