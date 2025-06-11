ВАКС вынес приговор бывшему сотруднику Нацполиции и адвокату за коррупцию

Экс-полицейский получил 7 лет лишения свободы, адвокат – 6, у обоих конфисковали имущество.

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11 июня Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор и признал виновными бывшего временно исполняющего обязанности заместителя начальника следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области и его соучастника — адвоката.

Бывший сотрудник Нацполиции признан виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, а также лишение права занимать должности в правоохранительных органах и должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на 3 года. Суд также постановил конфисковать все имущество, которое принадлежит ему на праве собственности.

Адвокат был признан виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года и конфискацией имущества.

Меры пресечения в виде залога в отношении осужденных оставлены в силе. На них также возложены обязательства не покидать пределы Сумской области без разрешения, сдать паспорт для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

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