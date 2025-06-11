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Добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны — и получать за это до 100 тысяч гривен в месяц

15:02, 11 июня 2025
Правительство одобрило экспериментальный проект, позволяющий привлекать бойцов терробороны с летной подготовкой к противовоздушной обороне во время военного положения.
Добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны — и получать за это до 100 тысяч гривен в месяц
Фото: suspilne.media
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Кабинет министров утвердил предложение Министерства обороны о реализации экспериментального проекта, направленного на усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, к выполнению задач по защите украинского неба будут привлекаться члены военизированных формирований и добровольческих подразделений территориальной обороны, обладающие соответствующими лётными навыками или квалификацией.

Речь идёт о противодействии воздушным угрозам со стороны армии государства-агрессора — в частности, ударам дронов и пилотируемых летательных аппаратов.

Проект будет действовать в пределах правового режима военного положения, но не дольше двух лет.

«Утверждено предложение Министерства обороны относительно реализации в течение действия правового режима военного положения, но не более чем на два года, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путём привлечения групп ПВО. Утверждён Порядок реализации экспериментального проекта. Эксперимент направлен на усиление воздушной защиты территории Украины за счёт привлечения членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных громад Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины, имеющих соответствующие лётные навыки и/или квалификацию, для отражения угроз с воздуха от войск государства-агрессора с использованием ударных беспилотников или пилотируемых летательных аппаратов в период действия военного положения», — отметил Мельничук.

Народный депутат Алексей Гончаренко добавил, что за участие в проекте добровольцы смогут получать до 100 000 гривен в месяц (пропорционально участию) — выплаты будут осуществляться из местных бюджетов.

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