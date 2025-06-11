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Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони — та отримуватимуть за це до 100 тисяч гривень на місяць

15:02, 11 червня 2025
Уряд схвалив експериментальний проект, що дозволяє залучати бійців тероборони з льотною підготовкою до протиповітряної оборони під час воєнного стану.
Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони — та отримуватимуть за це до 100 тисяч гривень на місяць
Фото: suspilne.media
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Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони щодо реалізації експериментального проєкту, спрямованого на посилення протиповітряної оборони України. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, до виконання завдань із захисту українського неба залучатимуть членів воєнізованих формувань та добровольчих підрозділів територіальної оборони, які мають відповідні льотні навички або кваліфікацію.

Йдеться про протидію повітряним загрозам з боку армії країни-агресора — зокрема, ударам дронів і пілотованих літальних апаратів.

Проект триватиме в межах дії воєнного стану, але не довше ніж два роки.

«Погоджено пропозицію Міністерства оборони стосовно реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Експериментальний проект спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які мають відповідні льотні навички та/або кваліфікацію, під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану», — зазначив Мельничук.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що за це добровольці отримуватимуть до 100 000 гривень за місяць (пропорційно участі) — вони виплачуватимуться з місцевих бюджетів.

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