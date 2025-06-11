Кабмін змінив порядок списання пошкоджених об'єктів державної власності

Порядок списання об'єктів державної власності оновлено.

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Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку списання об'єктів державної власності. Відтепер дію механізму списання поширено на майно, яке перебуває на балансі державних унітарних підприємств (їх обʼєднань), господарських товариств, закладів, установ та організацій.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нова редакція Порядку урегульовує можливість списання об'єктів державної власності у випадку, якщо майно було пошкоджене внаслідок диверсій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів, випробувань або навчань, проведення антитерористичної операції або міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, погромів, дій незаконних збройних формувань, масових заворушень.

Нововведення будуть діяти і при відсутності визначеної первісної (переоціненої) вартості майна, яке не використовується.

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