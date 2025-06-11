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Кабмин изменил порядок списания поврежденных объектов государственной собственности

15:00, 11 июня 2025
Порядок списания объектов государственной собственности обновлен.
Кабмин изменил порядок списания поврежденных объектов государственной собственности
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Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Порядок списания объектов государственной собственности. С этого момента действие механизма списания распространяется на имущество, находящееся на балансе государственных унитарных предприятий (их объединений), хозяйственных обществ, учреждений, организаций.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Новая редакция Порядка регулирует возможность списания объектов государственной собственности в случае, если имущество было повреждено в результате диверсий, военных (боевых) действий или террористических актов, испытаний или учений, проведения антитеррористической операции или международной операции по поддержанию мира и безопасности, погромов, действий незаконных вооруженных формирований, массовых беспорядков.

Нововведения будут действовать и в случае отсутствия определенной первоначальной (переоцененной) стоимости имущества, которое не используется.

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Кабинет Министров Украины

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