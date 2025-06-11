Кабмин провел заседание – какие решения приняли 11 июня

11 июня Кабинет Министров принял ряд решений, среди которых были важные законодательные инициативы, а также утверждение планов по финансированию проектов в разных областях.

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Кабинет Министров Украины провел заседание 11 июня, на котором рассмотрел ряд вопросов. Представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, какие решения были приняты:

В частности, 11 июня Кабмином:

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів». Законопроектом пропонується збільшити розмір штрафів за правопорушення, передбачені статтями 48, 59, 59-1, 60, 61, 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто за порушення вимог законодавства у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів. Передбачається також розширення у Кодексі України про адміністративні правопорушення складу правопорушень правопорушеннями, за які встановлена відповідальність статтею 110 Водного кодексу України, зокрема, у частині: недотримання умов дозволу або порушення правил спеціального водокористування; руйнування русел річок, струмків і водотоків або порушення природних умов поверхневого стоку під час будівництва й експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій; порушення режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах і на землях водного фонду; перекручення чи внесення недостовірних відомостей у документи державної статистичної звітності щодо державного обліку вод.

— Схвалено проект Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб». Законопроектом пропонується визначити законодавчі засади проведення вакцинації, зокрема, встановити повноваження Міністерства охорони здоров’я щодо визначення переліку інфекцій, яким можна запобігти шляхом вакцинації, переліку обовʼязкових щеплень, календаря щеплень (переліку профілактичних щеплень за віком та оптимальних строків їх проведення), переліку щеплень за станом здоров'я та за епідемічними показаннями. Також пропонується: чітко визначити джерела фінансування проведення зазначених видів профілактичних щеплень; встановити вимоги до імунобіологічних лікарських засобів та контроль за їх якістю та застосуванням, зокрема, за дотриманням умов холодового ланцюга; доповнити законодавство термінами «побічні реакції» та «несприятливі події після вакцинації» та встановити порядок належного реагування у разі їх настання. Передбачено осучаснення положення про права та обов'язки громадян та громадських обʼєднань, юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців у цій сфері, а також про права та обовʼязки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби або є бактеріоносіями; оновлення законодавчого регулювання надання медичної допомоги людям, які хворіють на лепру; уточнення повноважень Кабінету Міністрів України та МОЗ в сфері захисту людей від інфекційних хвороб.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» щодо визначення спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму». Законопроектом пропонується передбачати, що КМУ визначає центральний орган виконавчої влади, який є спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму. Пропонується окреслити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму (координує діяльність інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії антисемітизму, здійснює нормативно-правове регулювання з питань запобігання та протидії антисемітизму, узагальнює практику застосування та розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму, бере участь у діяльності міжнародних урядових організацій з питань запобігання та протидії антисемітизму, встановлює та підтримує звʼязки з відповідними органами іноземних держав). Також пропонується визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань запобігання протидії антисемітизму (здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму, вжиття заходів щодо запобігання та протидії антисемітизму, а також щодо вшанування памʼяті жертв переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокосту), взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, співпраця з громадськими обʼєднаннями з питань запобігання та протидії антисемітизму, проведення консультації, організація проведення досліджень з питань запобігання та протидії антисемітизму).

— Погоджено пропозицію Міністерства оборони стосовно реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Експериментальний проект спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які мають відповідні льотні навички та/або кваліфікацію, під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану.

— Внесено зміни до Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Передбачено, що Мінстратегпром з метою організації своєї діяльності забезпечує функціонування внутрішнього контролю і здійснює внутрішній аудит в Мінстратегпромі, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління. Міністр організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує функціонування внутрішнього контролю і здійснення внутрішнього аудиту в Мінстратегпромі, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

— Внесено зміни до Порядку списання об’єктів державної власності. Поширено дію механізму списання на майно, яке перебуває на балансі державних унітарних підприємств (їх обʼєднань), господарських товариств, закладів, установ та організацій. Урегульовано можливість списання обʼєкта державної власності в разі пошкодження майна внаслідок диверсій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів, випробувань або навчань, проведення антитерористичної операції або міжнародної операції з підтримання миру і безпеки, погромів, дій незаконних збройних формувань, масових заворушень, та відсутності визначеної первісної (переоціненої) вартості майна, яке не використовується.

— Внесено зміни до таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Примітку до списку № 1 «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю» доповнено новим пунктом, яким передбачено, що обіг піпероналю, сафролу, фенілоцтової кислоти, які природньо містяться у складі харчових продуктів, у харчових ароматизаторах і харчових добавках, не підпадає під дію обмежень та заходів контролю, встановлених для прекурсорів. Доповнено список № 2 «Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю» новою позицією «Дифенилацетонитрил» та у примітці до списку № 2 встановлено, що обіг піперидину, валеріанової кислоти у складі харчових продуктів, харчових добавок та харчових ароматизаторів, які пройшли державну реєстрацію та включені до державного реєстру об’єктів санітарних заходів в Україні або отримали реєстрацію (визнані безпечними) у Європейському Союзі, не підпадає під дію обмежень та заходів контролю, встановлених для прекурсорів.

— Внесено зміни до Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Передбачено, що Держенергоефективності з метою організації своєї діяльності забезпечує функціонування внутрішнього контролю і здійснює внутрішній аудит в апараті Держенергоефективності, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління. Голова Держенергоефективності організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує функціонування внутрішнього контролю і здійснення внутрішнього аудиту в апараті Держенергоефективності, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 04.04.2001 № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету». Серед іншого, надано доручення органам Державної казначейської служби не реєструвати бюджетні зобов’язання та не здійснювати платежі за дорученнями клієнтів у разі перевищення ними граничних сум витрат, затверджених зазначеною постановою.

— Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для занять фізичною культурою та спортом. Розширено перелік суб’єктів господарювання, в яких отримувачі допомоги матимуть можливість придбати послуги, суб’єктами господарювання, яким встановлено код категорії продавця (Merchant Category Code) 7999. Вилучено обмеження щодо максимальної можливої кількості отримувачів допомоги до 100 тис. осіб на рік. Визначено процедуру повернення коштів, що нараховані за оплату послуг, що не відповідають вимогам Порядку.

— Внесено зміни до Типового регламенту місцевої державної адміністрації, Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації та до Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації. Передбачено, що акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є адміністративними актами, приймаються, набирають чинності, виконуються та припиняють дію з урахуванням вимог, встановлених ЗУ «Про адміністративну процедуру».

— Внесено зміни у додаток «Національна рамка кваліфікацій» до постанови КМУ від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій». Доповнено Національну рамку кваліфікацій кваліфікаційними рівнями повної загальної середньої освіти (початкова, базова середня освіта, профільна середня освіта за програмами одинадцятирічної та дванадцятирічної повної загальної середньої освіти). Виключено з Національної рамки кваліфікацій науковий рівень. Уточнено визначення термінів «національна рамка кваліфікацій», «професійна кваліфікація» та доповнено Національну рамку кваліфікацій термінами «кваліфікація», «часткова професійна кваліфікація».

— Затверджено Порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

— Затверджено, відповідно до ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», вимоги до випуску гаманців з цифровою ідентифікацією. Вимоги встановлюють функціональні, методологічні, технічні та технологічні умови випуску гаманців з цифровою ідентифікацією згідно із схемою електронної ідентифікації для надавачів гаманців з цифровою ідентифікацією.

— Затверджено, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та ЗУ «Про державну допомогу субʼєктам господарювання», критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників. Визначено критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників, а саме: мету й форму надання державної допомоги; категорії отримувачів державної допомоги; максимальний розмір державної допомоги, яка може надаватися; умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги; витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 11.01.2018 № 11 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників».

— Внесено зміни до постанови КМУ від 31.12.2024 № 1554 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2025 році». Надано можливість спрямовувати кошти субвенції на придбання засобів навчання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, що беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти. Передбачено, що закупівля товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень, здійснюється замовниками з використанням електронного каталогу в установленому законодавством порядку, якщо такий товар наявний в електронному каталозі станом на 01.05.2025. Здійснено перерозподіл обсягу субвенції між громадами Херсонської області, оскільки заклади загальної середньої освіти Херсонської міської та Тягинської сільської територіальних громад здійснюють освітній процес у дистанційній формі.

— Внесено зміни до постанов КМУ від 16.06.1992 № 336 «Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції» та від 27.12.2018 № 1150 «Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, місцях тимчасового тримання Державної прикордонної служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для дітей та інших місцях тримання Національної поліції та спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки» шляхом доповнення їх додатків нормами харчування для людей, які хворіють на туберкульоз, під час стаціонарного лікування чи реабілітації у закладах охорони здоровʼя Державної кримінально-виконавчої служби України.

— Внесено зміни до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів з метою приведення термінології у відповідність до ЗУ «Про дошкільну освіту». Надано нове визначення закладу освіти – заклад освіти (його структурний підрозділ) чи інший суб’єкт освітньої діяльності, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти та/або забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

— Затверджено, відповідно до ЗУ «Про публічні електронні реєстри», Порядок проведення звірки, верифікації, співставлення реєстрових даних. Порядок визначає послідовність дій учасників звірки, верифікації, співставлення реєстрових даних для забезпечення цілісності, повноти та достовірності реєстрових даних в публічних електронних реєстрах.

— Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2025 рік у спеціальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 350 млн. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» на відповідну суму. Внесено зміни до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, в частині забезпечення здійснення доставки підручників і посібників безпосередньо від видавництв до закладів загальної середньої освіти. Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти, в частині: передачі функцій між установами МОН; фінансування другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року»; зміни найменування документів про освіту; унормування питання Єдиного вступного випробування; нових напрямів використання коштів від нового джерела надходження коштів (бюджетні кошти, що надійшли за рахунок джерел, визначених пунктом 5-1 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України), зокрема: доставка підручників і посібників безпосередньо від видавництв до закладів загальної середньої освіти; доставка підручників із резервного фонду до начальних закладів та для здобувачів освіти, що тимчасово перебувають за кордоном у зв’язку зі збройною агресією РФ; видання інтерактивних електронних додатків до підручників; забезпечення та проведення процедури визнання результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованій території України; здійснення видатків на фонд розвитку закладів освіти.

— Погоджено пропозицію Міністра Кабінету Міністрів України та Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністра цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо впровадження та забезпечення функціонування електронної системи для підтримки підприємництва «Онлайн-кабінет підприємця». Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Передбачено, що метою реалізації проекту є забезпечення суб’єктів господарювання персоналізованими програмами підтримки, що спрямовані на розвиток таких суб’єктів господарювання в процесі провадження ними господарської діяльності, шляхом надсилання відповідних пропозицій в електронний кабінет користувача засобами електронної системи для підтримки підприємництва «Онлайн-кабінет підприємця» та/або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема, з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (за технічної можливості).

— Затверджено розподіл у 2025 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки регіональної політики, між проектами, спрямованими на здійснення заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України у Харківській області, в обсязі 597 млн. 554,727 тис. гривень.

— Затверджено Основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення консорціумного кредиту від Citibank N.A. (лондонська філія). Передбачено, що зовнішні державні запозичення буде здійснено на загальну суму, що не перевищує 1,672 млрд. фунтів стерлінгів. Сума кредиту буде використовуватись для оплати до 100 відсотків ціни договорів для фінансування закупівлі оборонних матеріалів та техніки, обладнання, передачі технологій або ліцензування, надання робіт, послуг чи інших товарів, зокрема, нематеріальних активів у сфері оборони.

— Виділено Міністерству розвитку громад та територій з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок джерела, визначеного пунктом 10 статті 11 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2025 рік», на безповоротній основі на бюджетну програму «Компенсація за знищене житло» З млрд. 540 млн. гривень, у тому числі: 800 млн. гривень - на надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку (видатки розвитку); 2 млрд. 740 млн. гривень - на фінансування придбання обʼєкта житлової нерухомості (у тому числі інвестування фінансування його будівництва), земельної ділянки, на якій розташовано такий обʼєкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката (видатки розвитку).

— Внесено зміни до Положення про Міністерство розвитку громад та територій України. Уточнено повноваження Мінрозвитку щодо організації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та забезпечення функціонування внутрішнього контролю і здійснення внутрішнього аудиту в Мінрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління. Виключено з переліку повноважень міністерства завдання щодо затвердження порядку визначення розміру автостанційного збору та вартості послуг, які надаються автостанцією перевізникові.

— Затверджено форму заяви про призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомоги на поховання. Внесено зміни до Положення про Пенсійний фонд України, Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, постанови КМУ від 04.03.2004 N 269 «Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання», Типового положення про психоневрологічний інтернат, Типового положення про дитячий будинок-інтернат, Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Передбачено передачу з 01.07.2025 функції щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю від органів соціального захисту населення органам Пенсійного фонду України. Визначено Пенсійний фонд України розпорядником коштів нижчого рівня за бюджетною програмою КПКВК «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» для забезпечення виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Передбачено забезпечення видачі Пенсійним Фондом України посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». Установлено забезпечення Пенсійним фондом України сплати єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування та подання відповідної звітності за осіб, які отримують окремі види соціальної допомоги відповідно до постанови КМУ від 07.03.2022 N 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану».

✅ Внесено зміни до постанови КМУ від 19.11.2024 № 1322 «Деякі питання співробітництва з Європейською міграційною мережею». Розширено перелік завдань Координаційного центру із співробітництва з Європейською міграційною мережею шляхом включення до нього розроблення нормативно-правових актів, програмних документів у сфері міграції та підготовку пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції. Внесено зміни до складу Координаційного центру.

— Внесено зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин. Передбачено, що приймання безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня може здійснюватися без залучення представництв державного замовника. Підставою для такого приймання є наданий виконавцем державного контракту (договору) сертифікат якості на кожну одиницю товару, що гарантує заявлені виробником параметри і характеристики, якість, безпечність та технічний стан продукції, що підтверджено випробуваннями, проведеними виробником. Встановлено, що відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у сертифікаті якості, несе виконавець державного контракту (договору).

— Внесено зміни до Порядку використання рахунків для залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України «UNITED24». Передбачено можливість перераховувати кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку Збройних Сил за погодженням з Міноборони обласним військовим (державним) адміністраціям або уповноваженим ними структурним підрозділам обласних військових (державних) адміністрацій із статусом юридичної особи публічного права для здійснення ними закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання, для потреб Збройних Сил, інших військових формувань на запит військових частин Збройних Сил, інших військових формувань з подальшою передачею закуплених товарів запитувачу.

— Затверджено Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в частині облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти у 2025 році. Здійснено розподіл у 2025 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в частині облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти в обсязі 39 млн. 650 тис. грн. на реалізацію об’єкта «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб навчального закладу загальної середньої освіти по вул. Шкільній, 1 в с. Іванковичі Обухівського р-ну Київської області».

— Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків розвитку в сумі 15 млн. 700 тис. гривень шляхом: зменшення їх обсягу за програмою «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» та збільшення їх обсягу за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» задля забезпечення створення та функціонування у 2025 році новоутвореної державної наукової установи «Інститут екологічного відновлення та розвитку України», що належить до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

— Утворено делегацію Уряду України для участі в Міжурядовому засіданні з розгляду питання щодо створення науково-політичної групи, яка сприятиме належному управлінню хімічними речовинами і відходами та запобіганню забрудненню, яка відбудеться 19 і 20 червня 2025 в м. Пунта-дель-Есте (Уругвай).

— Внесено зміни до пункту 1 розділу VIII Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року в частині виключення положень щодо розроблення: державного стандарту соціальної послуги з догляду за особами з інвалідністю, що перебувають в установах виконання покарань; порядку отримання соціальних послуг з догляду за особами з інвалідністю, що перебувають в установах виконання покарань.

— Внесено зміни до розпорядження КМУ від 15.04.2025 N 358 «Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації». Уточнено напрям спрямування коштів додаткової дотації, що дасть змогу територіальним громадам придбати транспортні засоби спеціалізованого та спеціального призначення, трактори.

— Схвалено проект листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку щодо підтвердження належності пропозиції фінансування проекту «Програма гарантій для Укргазбанку» до сфери дії Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, вчиненої 14.06.2005.

— Виділено Миколаївській обласній державній адміністрації (для Миколаївської обласної військової адміністрації) на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 1 млрд. 129,055 млн. гривень для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку з припиненням теплозабезпечення на території Миколаївської області, зокрема, для придбання блочно-модульних котельнь з інженерними мережами розподіленої теплової генерації на території м. Миколаєва.

— Здійснено у 2025 році розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), в частині створення сучасного освітнього простору, в обсязі 369 млн. 360,725 тис. гривень, зокрема, для закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторії для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності.

— Схвалено проект Протоколу між Урядом України та Урядом Чорногорії про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, який замінює Додаток II до Угоди про вільну торгівлю у частині, що стосується правил визначення походження та методів адміністративного співробітництва. Реалізація Протоколу дозволить застосовувати правила походження оновленої Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження в торгівлі між Сторонами Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії.

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